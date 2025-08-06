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TMO 2025 fındık fiyatlarını açıkladı! Gözler serbest piyasada 'Çok üzerinde fiyatlarla...'

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 200 liralık fındık fiyatının serbest piyasada bu rakamın üzerine çıkacağını söyledi.

TMO 2025 fındık fiyatlarını açıkladı! Gözler serbest piyasada 'Çok üzerinde fiyatlarla...'

TMO'nun açıklamasıyla birlikte fındık fiyatları belli oldu. TMO tarafından yapılan açıklamada, "2025 yılı fındık ürünü için Giresun kalite 200 TL, levant kalite ise 195 TL olarak belirlenmiştir. Kabuklu fındık alımlarına 2 Ağustos tarihinde başlanacaktır. Alımlar randevu sistemiyle yapılacak olup, sistem 25 Ağustos itibarıyla erişime açılacaktır" denildi.

TMO 2025 fındık fiyatlarını açıkladı! Gözler serbest piyasada Çok üzerinde fiyatlarla... 1

"SERBEST PİYASADA AÇIKLANAN RAKAMIN ÇOK ÜZERİNDE FİYATLARLA ALICI BULABİLİR"

Açıklanan fiyatları değerlendiren Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Rekolteyi dikkate aldığımızda fiyat beklentimiz 250 TL seviyesindeydi. Çünkü bu yıl rekolte beklentilerin altında kalacak. Üreticilerimiz, fındıklarını hasat sonrası hemen pazara sunmaz ve bir süre bekletirse serbest piyasada açıklanan rakamın çok üzerinde fiyatlarla alıcı bulabilir. Bu nedenle üreticilerimize fındıklarını aceleyle satmamalarını ve serbest piyasa şartlarını yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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