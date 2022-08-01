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TMO duyurdu! Fındık alım fiyatlarının detayları belli oldu

01.08.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hafta sonu açıklanan fındık fiyatları ile ilgili duyuru yayımladı. Buna göre kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacak.

TMO duyurdu! Fındık alım fiyatlarının detayları belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarının detaylarını açıkladı.

TMO'dan yapılan açıklamada, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hasat dönemi öncesinde açıklandığı belirtildi.

Açıklamaya göre 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şöyle:

Giresun kalite için 53,00 TL/Kg
Levant kalite için 52,00 TL/Kg
Sivri kalite için ise 51,00 TL/Kg

Açıklamada, bakanlığın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile ortalama fiyatın 54 TL/Kg olacağı belirtildi. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa randıman farkı ilave edilecek.

Kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacak.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Fındık taban fiyatı dolara göre endekslersen geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen sene 1 KG findiğa 4 dolar alırken bu sene 3 dolar alabiliyorsun. Kayıp %25
Yoldan tunelrden bedav gıdoyo uz ben 300 TL verilen siz daha bedavaısınız cok bile verdi bence 34 de kalmalıydı yol parasına bakarsanız 200 lir fumfık
54 açıklıyor güya onu bioe kırpiyorlar

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