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TOBB Başkanı'ndan kredi açıklaması: 'Krediye erişim kolaylaştırılmalı'

10.08.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, finansmana erişimin zorlaştığı eleştirisini yineledi. Bankaların kredi vermediğini ya da çok yüksek faiz istediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Krediye erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir" dedi.

TOBB Başkanı'ndan kredi açıklaması: 'Krediye erişim kolaylaştırılmalı'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Finansmana Erişim İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Ekonomiyi büyütmeyi devam ettirebilmek için firmaların uygun koşullarla finansmana erişimlerinin sağlanması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "son dönemde bu durumun zorlaştığını, her il ve ilçeden bu yönde gelen şikayetlerin arttığını ifade etti.

En büyük sıkıntıyı da finansa en çok duyarlı olan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaşadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra kredi limitlerinin yetersiz kaldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığının iletildiğini söyledi.

KREDİ YOK YA DA YÜKSEK FAİZ

Hisarcıklıoğlu, firmaların bankalardan talep ettikleri kredileri alamadıklarını, alabilenlere ise çok yüksek faiz oranları uygulandığını belirtti.

Yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacının geçmiş dönemlere göre çok arttığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"İşletme sermayesi kredileri, özellikle KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik hale gelmiştir. Dolayısıyla artan işletme sermayesi ihtiyacı da dikkate alınarak, krediye erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir.

UYGUN KREDİ ÇAĞRISI

Bankalarımızın da fonlama maliyetlerini de dikkate alarak reel sektörümüze uygun koşullarla kredi sağlamaya devam etmeleri beklenmektedir. Böylelikle reel sektörümüz, her türlü olumsuz koşulları en az hasarla atlatarak, yatırıma, üretime, ihracata, istihdama azami katkıyı yapmaya devam edecektir."

SALGIN DÖNEMİNİ ÖRNEK VERDİ

Hisarcıklıoğlu, özellikle Covid-19 salgını döneminde kamu bankalarının reel sektör açısından ne kadar önemli ve değerli olduklarını gördüklerini vurgulayarak, 3 kamu bankasının da en sıkıntılı süreçlerde firmaların yanında durduğunu, ayakta kalmaları için destek verdiğini ifade etti.

"İŞİN FEDA KISMI REEL SEKTÖRE"

Bu kritik dönemde de bankaların hepsinden aynı yaklaşımı beklediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Hepimizin ülkemiz için fedakarca çalışması ve buna göre hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz. Bankalarımızdan da işin feda kısmını reel sektöre, kar kısmını kendilerine ayırmadan, bu bilinçle davranmalarını arzu ediyoruz. Bugünkü toplantımızın birbirimizi karşılıklı olarak daha iyi anlamak açısından önemli bir fırsat olmasını, özellikle de kredilere erişimde yaşanan sıkıntıların azaltılmasına katkı sağlamasını diliyorum." (AA)

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