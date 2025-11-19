TOBB Nefes Kredisi'nde müjdeli haber: Limitler iki katına çıktı, esnafın yüzü gülecek!

2025 Yılı Başvuruları Başladı mı? İşte TOBB Nefes Kredisi Başvuru Şartları, Faiz Oranları ve Anlaşmalı Bankalar

Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan esnaf ve KOBİ'ler, zorlu piyasa koşulları altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, TOBB Nefes Kredisi gibi destekler büyük önem taşıyor. TOBB'un girişimleriyle hayata geçirilen bu kredi programı, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olarak, nakit akışlarını düzenlemelerine ve büyümelerine olanak sağlıyor. Son yapılan düzenlemeyle birlikte, Nefes Kredisi limitlerinin iki katına çıkarılması, esnaf ve KOBİ'ler arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Artan limitler sayesinde, işletmeler daha geniş kapsamlı yatırımlar yapabilecek, borçlarını yapılandırabilecek ve yeni iş olanakları yaratabilecekler.

2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketinin kredi hacmi 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilirken, söz konusu desteğe ilişkin başvurular 19 Kasım'da başlıyor.

TOBB'dan yapılan açıklamada, krediye TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmelerin başvurabileceği aktarılarak, işletmelerin başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabileceği bildirildi.

Başvuru Şartları Neler?

Krediye TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmelerin başvurabileceği aktarıldı.

Başvuru şartları ve istenen belgeler, farklılık gösterebileceği için, başvuru yapmadan önce ilgili bankanın web sitesini ziyaret etmek veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçmek önemlidir.

Anlaşmalı Bankalar ve Faiz Oranları

TOBB Nefes Kredisi, birçok kamu ve özel bankanın katılımıyla hayata geçiriliyor. İşletmelerin başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabileceği aktarıldı. Faiz oranları, piyasa koşullarına ve bankaların kendi politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak, TOBB'un girişimleriyle faiz oranlarının düşük tutulması hedefleniyor. Güncel faiz oranları ve ödeme koşulları hakkında bilgi almak için, anlaşmalı bankaların web sitelerini ziyaret edebilir veya şubelerine başvurabilirsiniz.

Geri Ödeme Planı

TOBB Nefes Kredisi'nin geri ödeme planı, genellikle işletmelerin nakit akışına uygun olarak belirleniyor. Artırılan kredi hacminde mevcut koşulların aynen devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak." ifadesi kullanıldı. Geri ödeme planı ve koşulları hakkında detaylı bilgi almak için, başvuru yapacağınız bankayla görüşmeniz önemlidir.

TOBB Nefes Kredisi, esnaf ve KOBİ'ler için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam ediyor. Limitlerin iki katına çıkarılması ve düşük faizli kredi imkanı, işletmelerin yıl sonu ihtiyaçlarını karşılamalarına ve yeni yatırımlar yapmalarına olanak sağlayacak. 2025 yılı başvurularının başlamasıyla birlikte, işletmelerin bu fırsatı değerlendirmesi ve finansal geleceklerini güvence altına almaları büyük önem taşıyor. Başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek, gerekli belgeleri hazırlayıp, anlaşmalı bankalar aracılığıyla başvurularınızı yaparak, TOBB Nefes Kredisi'nden faydalanabilirsiniz.