TOGG duyurdu: Üretim için geri sayım başladı

Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yerli otomobil ile ilgili yeni müjde geldi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı" ifadeleri kullanıldı.

TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı.#YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/g4LqY3wTbB — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 18, 2021



