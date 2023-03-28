TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2023: TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 20.000 T10X yerli otomobil sahibini buluyor!

TOGG kura çekimi canlı izleme ekranı ile ilgili araştırmalar ön sipariş sürecinin bitmesine saatler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Trumore uygulması üzerinden T10X için başlatılan ön sipariş sürecinde e-Cüzdan'a banka transferiyle yapılacak aktarımlar bugün saat 17.00'ye kadar işleme alınacak. Birçok kişi internette "2023 TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOGG kura çekimi canlı izleme ekranı...

TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI

TOGG kura çekimi kurumun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TOGG kura çekimi sonuçları ile ön sipariş sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli olacak.

TOGG KURA ÇEKİMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOGG KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOGG kura çekimi yarın (29 Mart 2023 Çarşamba günü) yapılacak.

TOGG KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOGG kura çekimi sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından netleşecek.

TOGG KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOGG T10X kura çekilişi Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak.

TOGG TESLİMAT NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Togg T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı.

Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler teslim edilecek.

V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X’lerin teslimatları Temmuz 2023’te başlayacak.

V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL’lik T10X’in teslimat dönemi ise Kasım 2023. Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdekİ şartlara göre değişkenlik gösterebilecek.

TOGG T10X STANDART MENZİL: 953 BİN TL

314 kilometre menzilli T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.

Standart menzilli T10X’in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

TOGG T10X UZUN MENZİL: 1 MİLYON 215 BİN TL

523 kilometrelik menzillere sahip T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

