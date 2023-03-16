TOGG ÖN SİPARİŞLERİ BAŞLADI! 2023 TOGG ön sipariş başvurusu nasıl yapılır? T10X akıllı cihazı keşfedin!

TOGG ön siparişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siparişlerin bugün alınmaya başlanacağını açıklaması sonrasında yerli otomobille ilgili araştırmalar hız kazandı. Yerli otomobil T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek. Yerli otomobil, kurumun web sitesinden ve Trumore uygulaması üzerinden ön siparişe çıkarıldı. Peki, TOGG ön nasıl sipariş nasıl verilir? YTOGG ön sipariş ile nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler...

TOGG T10X ÖN SİPARİŞ

TOGG T10X için Google Play ya da Apple Store'dan Trumore uygulamasını indirerek ya da TOGG web sitesinden 16 Mart itibarıyla başvuruda bulunulacak.

TOGG'dan yapılan açıklamada "T10X akıllı cihazını keşfedin, gelişmiş araç konfigüratörü ile akıllı cihazınızı oluşturup ön siparişe hazırlanın ve çekilişe katılın." ifadelerine yer verildi.

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023

Togg’un fiyatı, şarj süresi ve menzile göre farklılık gösterecek. T10X V1 RWD 314 km menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılırken, T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin lira, bu modelin 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin liradan ön siparişlerini alacak. Araçların teslimi ise Temmuz ayında başlayacak.

TOGG ÖN SİPARİŞ ŞARTLARI NELER?

TOGG ön sipariş şartları 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak yerli otomobil için başvuruda bulunmak isteyen kişiler tarafından merak edildi.

TOGG T10X modelinin fiyatı 953 bin TL'den başlayacak. Öte yandan fiyat belirleme süreci sonrası devlet bankaları devreye girecek. Yapılan açıklamaya göre; TOGG'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

TOGG ÖN SİPARİŞ FİYATI NE KADAR?

TOGG T10X fiyatı 953 bin TL'den başlayacak. TOGG fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek.

TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOGG T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek ve kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak.

T10X, TOGG web sitesinden ve Trumore uygulaması üzerinden ön siparişe çıkarılacak.

TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLECEK?

TOGG ön sipariş için resmi site üzerinden veya TRUMORE mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle TOGG T10X için ön sipariş verme hakkı elde edebilecek.

Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

'"Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir" konseptini hayata geçirildi. Tüm bu deneyimlerin yanı sıra Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak."

TOGG KISA MENZİLLİ YERLİ OTOMOBİL FİYATI KAÇ TL?

Togg T10X modeli 953 bin liradan başlayan fiyattan satışa çıkacak.

TOGG UZUN MENZİLLİ YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR?

TOGG Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

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