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TOGG T10X’de fiyat 4’e katlandı! 1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

25.05.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG T10X modeli ile yollardaki yerini aldı. Başlangıç olarak 953 bin liradam satışa sunulan aracın teslimatlarının ardından 1 ay bile geçmemesine rağmen ikinci el piyasası da oluştu. Araç satış sitelerinde sıfırının 4 katı daha pahalısına satılan ikinci el Togg için 4 milyon liraya kadar değer biçildi. İşte haberin detayları…

TOGG T10X’de fiyat 4’e katlandı! 1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefleyen Togg’un fiyatı V1 RWD standart menzil için 953 bin TL, V2 RWD standart menzil için 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD uzun menzil içinse 1 milyon 215 bin TL’ olarak belirlenmişti. Yapılan çekiliş sonucunda Togg sahipleri Nisan ayında belirlenirken T10X modelinde teslimler ay başından itibaren başladı.

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İKİNCİ ELİ 4 KAT DAHA PAHALI

Kısa sürede tüm Türkiye tarafından büyük ilgi gören Togg’da teslimatların ardından, aracın ikinci el piyasası da oluşmaya başladı. Araç ilan sitesinde ikinci el olarak satışa konulan T10X modeli için uçuk rakamlar talep edildiği görüldü. Sıfırı 953 bin TL’den başlayan aracın fiyatı 3 milyon 500 bin ila 4 milyon lira arasında satışa sunuldu. Söz konusu ilanların ardından Togg, kısa sürede alıcı bulurken neredeyse 4 katı fazla fiyat ise dikkat çekti.

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KABİNE ÜYELERİNİN TOGG’UNDA FİYAT ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel üretilen 2 bin 23 adet aracın da satışı NFT üzerinden 29 Ekim'de yapılması planlandı. Yerli otomobil Togg T10X'in henüz satışa sunulmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kabine üyelerine teslim edilen 320 kW gücündeki 4x4 çekiş sistemine sahip T10X'in fiyatı da resmi açıklama öncesi Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesi değer listesinde ortaya çıkmıştı. 4x4 çekiş sistemine sahip T10X'in fiyatı TSB listesinde 1 milyon 790 bin lira olarak görüldü.

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TOGG’A ZAM YAPILACAK MI?

Togg Ceo’su Mehmet Gürcan Karakaş ise Togg’a zam gelip gelmeyeceğine yönelik bir soruya, “Fiyatları pazar belirler. Bu fiyatlar belirlendiğinde dalgalanmalar olursa aşağı ya da yukarıya doğru biz bunlara uyacağımızı söyledik. Şu saatte Aralık ayındaki fiyatı belirleyemeyeceğim gibi, fiyat listemiz güncel olduğu sürece fiyatları aşağı ya da yukarı adapte edebiliriz. Aynı diğer üreticilerin yaptığı gibi” yanıtını vermişti.


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