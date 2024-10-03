FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi

TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi

03.10.2024 20:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanlığına TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı seçildi.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2018 yılından beri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yürütülen TOGG'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı oldu.

Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığıyla kurulan TOGG'un Yönetim Kurulu Başkanlığı seçilen Tosyalı, 2021 yılından beri BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını üstleniyor.

FUAT TOSYALI KİMDİR?

Tosyalı Holdingin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay'da doğdu.

Tosyalı, Babası Hacı Şerif Tosyalı'nın soba-boru ve kazan-kova imalatıyla başlattığı işi 1970'Ii yıllarda devralarak aktif ticaret hayatına atıldı ve 1988'de Tosyalı Metal Ticaret şirketini kurdu.

1993 yılında Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ'yi kurarak 1994 yılında ilk olarak inşaat demiri üretimiyle sanayiciliğe adım atan Tosyalı, kısa zamanda çelik üretiminde birçok segmentte farklı şirketleriyle üretim yapar hale geldi.

Tosyalı, 1996'da Tosyalı Dış Ticaret AŞ'yi kurarak ilk ihracatını gerçekleştirirken 1998'de tüm şirketlerini Tosyalı Holding çatısı altında topladı.

2006 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 100 şirketinden biri olan ve 2010'da Türkiye'de ilk özel sektör yassı çelik üretimini yapan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, odağını dünya devleriyle ortak yatırımlara ve küresel pazarlara çevirdi. 2011'de Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük sınai yatırımı olan Tosyalı Algerie'nin temellerini atan Tosyalı, Senegal, Angola, Libya-Bingazi, İspanya ve Körfez ülkelerine yatırımlarda bulunarak Tosyalı Grubunu global bir demir çelik devine dönüştürdü.

Grup, Japon devi Toyo Kohan ile Tosyalı Toyo'yu, ABD'li Harsco ile Tosyalı Harsco'yu devreye aldı.

Tosyalı aynı zamanda Türkiye'nin en köklü ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını da 2021 yılından beri sürdürüyor.

Fuat Tosyalı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ile Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Vergi Konseyinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor.Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
togg
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe maçı öncesi Hollanda'da olay çıktı! Yaralılar var...

Fenerbahçe maçı öncesi Hollanda'da olay çıktı! Yaralılar var...

Başta hobisiydi, talep görünce satışa başladı 'Bölgede başka yapan yok'

Başta hobisiydi, talep görünce satışa başladı 'Bölgede başka yapan yok'

'Asgari ücret zammı bu iki rakam arasında olacak' Tahminini '22 yıldır bu iktidarın ne yaptığını ezberledik' diyerek paylaştı

'Asgari ücret zammı bu iki rakam arasında olacak' Tahminini '22 yıldır bu iktidarın ne yaptığını ezberledik' diyerek paylaştı

Bu meyve tansiyon ve kolesterol düşmanı! Kilosu 250 lira: Hasadı Mersin'de başladı

Bu meyve tansiyon ve kolesterol düşmanı! Kilosu 250 lira: Hasadı Mersin'de başladı

Asgari ücret kritik sınırı aşacak, emekli maaşı can sıkacak

Asgari ücret kritik sınırı aşacak, emekli maaşı can sıkacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.