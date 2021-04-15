Tokatlı fırıncılardan 'Nerde o eski Ramazanlar' tepkisi

Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan fırınlarda Ramazan’ın vaz geçilmez lezzetlerinden pideler tezgahları süslüyor. Pandemi dolayısı ile pide satışlarında önemli bir düşüş yaşayan esnaf zor günler geçiriyor.

ESKİ RAMAZANLARI ÖZLEDİLER

Fırın işletmecisi Şeref Karakaya Pandemi dolayısı ile önceki Ramazanlar arar olduklarını belirterek, “Daha önceki Ramazanları arıyoruz. Şuan pandemiden dolayı biraz durgun işler ama yine de rabbime şükürler olsun. Bizleri bırakmayan eş ve dostlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Tokat'ta 20 yıldır fırın işletmeciliği yapan Ömer Coşkun’da işlerinin önceki eski Ramazanlara göre durgun olduğunu dile getirdi.

İlçe sakinlerinden Yavuz Korkmaz ise fırınlarda uzayıp giden kuyruklardan Pandemi dolayısı ile eser kalmadığını ifade ederek, “Eskiden buralarda kuyruklar uzuyordu. Pideler kapış kapış giderdi. Şuanda çok sakin çok durgun, pandeminden dolayı biraz insanlar tedirgin. Eski Ramazanları çok çok arıyoruz” diye konuştu.

İHA

