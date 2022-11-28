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TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iadesi nasıl alınır? Kurada ismi çıkmayan dikkat!

28.11.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçireceği konutlar için kura çekimleri devam ediyor. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar ise 500 TL'lik başvuru bedelini nasıl iade alacaklarını merak ediyorlar. Bu kapsamda TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iadesi nasıl alınır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iadesi nasıl alınır? Kurada ismi çıkmayan dikkat!

TOKİ projelerinde kura çekimleri devam ederken bir yandan da başvuru bedeli iadesine dair araştırmalar hız kazandı. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iadesi nasıl alınır? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. TOKİ başvuru bedeli iadesi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ kurasında, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında geri alabilecekler.

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TOKİ 500 TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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