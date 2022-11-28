TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iadesi nasıl alınır? Kurada ismi çıkmayan dikkat!

TOKİ projelerinde kura çekimleri devam ederken bir yandan da başvuru bedeli iadesine dair araştırmalar hız kazandı. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iadesi nasıl alınır? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. TOKİ başvuru bedeli iadesi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ kurasında, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında geri alabilecekler.

TOKİ 500 TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.



