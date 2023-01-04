TOKİ’den Orta gelirliye konut kampanyası! Konut başvuru tarihleri, şartları ve kredisi için detaylar belli oldu

TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin ardından ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar için yeni kampanyanın detayları duyuruldu. TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi için başvuru tarihleri ve şartları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Kampanyaya ilişkin ‘TOKİ Orta Gelir Grubu konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?’ sorularına yanıt aranırken takvim netleşti. İşte detaylar…
Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kampanyanın tanıtım toplantısında, “Bugün de özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, “Yine büyük bir kampanyaya hep birlikte imza atarak; evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapıyor, "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" diyoruz, yeni kampanyamızla; ilk etapta, tam 100 bin ailemizi, birkaç ay içerisinde ev sahibi yapacağız” dedi.
Kampanya kapsamında konut fiyatlarının genel seyri açısından Türkiye 3 bölgede ele alındı. İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon TL oldu.