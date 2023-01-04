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TOKİ’den Orta gelirliye konut kampanyası! Konut başvuru tarihleri, şartları ve kredisi için detaylar belli oldu

04.01.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta gelirliye Konut Kampanyası başvuru şartları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı orta gelirli vatandaşlar için duyurduğu yeni konut projesinin detayları netleşti. Kredi faiz oranları ve ödeme planı Bakan Nebati ve Bakan Kurum tarafından açıklandı. Peki TOKİ Orta Gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte haberin detayları…

TOKİ’den Orta gelirliye konut kampanyası! Konut başvuru tarihleri, şartları ve kredisi için detaylar belli oldu

TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin ardından ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar için yeni kampanyanın detayları duyuruldu. TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi için başvuru tarihleri ve şartları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Kampanyaya ilişkin ‘TOKİ Orta Gelir Grubu konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?’ sorularına yanıt aranırken takvim netleşti. İşte detaylar…

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

TOKİ'DEN YENİ KONUT KAMPANYASI

Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kampanyanın tanıtım toplantısında, “Bugün de özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, “Yine büyük bir kampanyaya hep birlikte imza atarak; evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapıyor, "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" diyoruz, yeni kampanyamızla; ilk etapta, tam 100 bin ailemizi, birkaç ay içerisinde ev sahibi yapacağız” dedi.

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YENİ EVİM PROJESİNİN DETAYLARI

  • Peşinat yüzde 10 olacak
  • Konutlar 5 yıl satılamayacak
  • Sıfır konuta 15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi
  • 15 yıl vade olacak
  • Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69 olarak belirlendi
  • 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden başvuru süreci takip edilecek

Kredi Hesaplama

3 BÖLGE İÇİN FARKLI TUTAR

Kampanya kapsamında konut fiyatlarının genel seyri açısından Türkiye 3 bölgede ele alındı. İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon TL oldu.

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ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

  • Program kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yönelik
  • Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate alınacak
  • Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor
  • Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacak
  • Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak
  • Yaş sınırı yok, ancak bir bankadan kredi alabilecek geliri ve kredi notunun yüksek olması şartı var


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