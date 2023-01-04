Orta gelir grubuna özel konut kampanyası! İki bakan detayları açıklayacak... Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları düşecek mi?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından, orta gelir grubuna hitap edecek düşük kredi faizli yeni bir konut projesi kampanyası başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak olarak hazırladığı ve üzerinde bir süredir çalışılan orta gelirliye yönelik konut kampanyasının detayları bugün belli oluyor. Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum son şekli netleştirilen konut kampanyası için Ankara'da bugün saat 10.00'da ekran karşısına geçerek detayları paylaşacak.

GERİ ÖDEMESİZ DÖNEM

Kamu bankalarının devreye gireceği öğrenilen yeni konut kampanyasında kredi faizlerinin yüzde 1’in altında olacağı ifade ediliyor. 15 yıl vadeli yeni konut projesinin kredi taksitlerinde ise 1 ya da 2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kampanyanın detaylarına ilişkin en çok merak edilen kredi faiz oranları hakkında dün akşam çok önemli açıklamalarda bulundu. "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz” diyen Bakan Nebati, “Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. Yarınki (bugün) kampanya oldukça güçlü olacak” şeklinde konuştu.

MEMURA ÖZEL KONTENJAN

Evi olmayanlara pozitif ayrımcılık yapılacağını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki bir taraftan konut arzını artıralım. Yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeleri yapsınlar. Onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım” dedi. Bakan Kurum ayrıca memurlara özel bir kontenjan da ayrılacağını söyledi.

ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYA DETAYLARI NELER?

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor

Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişiklik gösterecek.

Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.

15 yıl vade ile ödeme yapılacak.

ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Konut kampanyasından faydalanabilmek için bazı şartlar olacak. İşte bu şartlardan bazıları;

Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması

derecede yakınların üzerine konut olmaması

Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak



