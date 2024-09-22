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TOKİ duyurdu: 25 ilde arsa satacak

22.09.2024 14:32
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TOKİ, emlak yönetimi üzerinden başkent Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere toplam 25 ilde arsa satışı gerçekleştirecek. Açık artırmanın başlayacağı tarih ve saat açıklanırken, incelemelerin yapılacağı internet sitesi de paylaşıldı.

TOKİ duyurdu: 25 ilde arsa satacak

TOKİ arsa satışlarına günler kala başvurular için devam ediyor. İstanbul, başkent Ankara ve İzmir dahil toplam 25 ilde TOKİ arsa satışı yapacak.

ÖDEME KOLAYLIĞI DA VAR

TOKİ'nin 25 ildeki arsa satışında 390 arsa için başvuru süreci sürüyor. Satış kapsamında alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle TOKİ arsa sahibi olabilecek.

Ayrıca satışta 6 ayda bir ödeme kolaylığı sunulan arsalar da yer alıyor.

ARSA

İŞTE O İLLER

İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Denizli, Diyarbakır, Amasya, Batman, Bitlis, Gaziantep, Hatay, Kırşehir, Mardin, Van'da bulunan 390 arsa açık artırmayla satacak.

TARİHLER DE BELLİ OLDU

Arsaların açık artırması, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ arsa
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