TOKİ duyurdu: 25 ilde arsa satacak

TOKİ arsa satışlarına günler kala başvurular için devam ediyor. İstanbul, başkent Ankara ve İzmir dahil toplam 25 ilde TOKİ arsa satışı yapacak.

ÖDEME KOLAYLIĞI DA VAR

TOKİ'nin 25 ildeki arsa satışında 390 arsa için başvuru süreci sürüyor. Satış kapsamında alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle TOKİ arsa sahibi olabilecek.

Ayrıca satışta 6 ayda bir ödeme kolaylığı sunulan arsalar da yer alıyor.

İŞTE O İLLER

İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Denizli, Diyarbakır, Amasya, Batman, Bitlis, Gaziantep, Hatay, Kırşehir, Mardin, Van'da bulunan 390 arsa açık artırmayla satacak.

TARİHLER DE BELLİ OLDU

Arsaların açık artırması, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır