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TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 30 KASIM 2022! Toki İstanbul kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oluyor!

30.11.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi bugün (30 Kasım 2022 Çarşamba günü) noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı izle ekranı, Tuzla ilçesindeki Aydınlı Mahallesi sosyal konut projesi için başvuruda bulunan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Tuzla kura çekilişi sonuç sorgulama sayfası...

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 30 KASIM 2022! Toki İstanbul kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oluyor!

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü noter huzurunda, kurumun YouTube kanalından canlı olarak gerçekleştilecek. 30 Kasım TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları isim listesi, çekilişin ardından kurumun internet sitesi üzerinden başvuruda bulunan adayların erişimine açılacak. Çok sayıda vatandaş "30 Kasım TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı" için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 30 Kasım 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

1

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre;, İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahiplerinin belli olacağı kura bugün saat 11.00'de noter huzurunda yapılacak ve kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

2

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi saat 11.00'de yapılacak. Çekiliş sonuçları, canlı yayın sonrası kurumun internet sitesinden öğrenilebilecek. Adaylar TOKİ'nin web sitesinden TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecekler.

3

TOKİ İSTANBUL TUZLA CANLI İZLE EKRANI

TOKİ kura çekilişine katılmadan canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar için TOKİ resmi YouTube kanalında kura çekilişlerini yayınlamaktadır.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

4

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

5

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları için;

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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