TOKİ Kütahya KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Merkez, Gediz 5. Etap, Tavşanlı 4. Etap, Simav Kütahya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Kütahya TOKİ kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Merkez, Gediz 5. Etap, Tavşanlı 4. Etap, Simav Kütahya TOKİ projelerinde yer alan konutlar sahiplerini bulacak. Kura çekim töreni noter huzurunda ve Hazar Dinari Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Peki, Kütahya kura sonucu nasıl öğrenilir? Merkez, Gediz 5. Etap, Tavşanlı 4. Etap, Simav Kütahya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar...

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Merkez, Gediz 5. Etap, Tavşanlı 4. Etap, Simav Kütahya TOKİ kurası kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KÜTAHYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merkez, Gediz 5. Etap, Tavşanlı 4. Etap, Simav Kütahya TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

