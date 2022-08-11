TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sivas kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlgiyle takip edilen TOKİ Sivas kura çekimi canlı yayında gerçekleşiyor. TOKİ Sivas ilinde merkez ilçesi Yenimahalle'de 3.Etap’ta 746 konut sahiplerini bulmak üzere bekliyor. Kura çekimi bugün gerçekleşecek ve TOKİ tarafından YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu. TOKİ Sivas İli Merkez İlçesi Yenimahalle 3.Etap 746 Konut kura çekilişi 11 Ağustos tarihinde yapılıyor. Kura sonuçları henüz açıklanmadı ancak kura çekimi sonuçları TOKİ’nin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlgiyle takip edilen kura sonuçları isim listesi kura çekiminin tamamlanmasının sonrasında TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlar ile paylaşılacak.



