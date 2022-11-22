TOKİ TUNCELİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 22 Kasım 2022 Salı TOKİ Tunceli kura sonucu ve isim listesi için heyecan dorukta!

TOKİ Tunceli kura çekilişi bugün noter huzurunda, kurumun YouTube kanalından canlı olarak gerçekleştiriliyor. TOKİ Tunceli kura çekilişi sonuçları isim listesi, canlı yayının ardından başvuruda bulunan adayların erişime açılacak. Çok sayıda vatandaş "22 Kasım TOKİ Tunceli kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette yapıyor. İşte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları ve TOKİ Tunceli kura çekişi canlı izle ekranı...

TOKİ TUNCELİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Tunceli kura çekilişi 22 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

TOKİ TUNCELİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Tunceli kura çekilişi kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ TUNCELİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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TOKİ TUNCELİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tunceli kura çekilişi sonuçları bugün belli olacak.

TOKİ TUNCELİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

