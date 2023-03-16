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TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 16 Mart 2023 Tuzla TOKİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ açıklandı mı? 20.920 konut sahibini buluyor!

16.03.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları isim listesi, kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak çekilişin ardından erişime açılacak. Çekiliş saat 10.00'da Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında yapılacak ve ayın 29'una dek 20.920 konut sahibini bulacak. Birçok kişi internette "16 Mart 2023 Tuzla TOKİ sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte, TOKİ Tuzla kura çekimi canlı izle ekranı...

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 16 Mart 2023 Tuzla TOKİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ açıklandı mı? 20.920 konut sahibini buluyor!

TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul çekilişleri, 16 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Bu ilçemizin yanı sıra Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri'de yapılması planlanan konutlara ilişkin kura çekimi için de geri sayım sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 50 bin sosyal konut için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlayacaklarını belirtmişti. 16 Mart 2023 Tuzla TOKİ sonuçları isim listesi şimdiden merak konusu oldu. İşte, TOKİ Tuzla kura çekimi canlı izle ekranı...

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TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

16 başlayacak kura çekimi 29 Mart 2023'te Tuzla için sona erecek ve 20 bin 920 konut sahibini bulacak.

TOKİ İstanbul kura çekimi için daha önceden açıklamada bulunan Bakan Kurum "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'un Avrupa Yakası'da inşa edilecek 28 bin 3440 konut için kura çekilişleri kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, Başakşehir ve Arnavutköy'de kura çekilişi 1 Nisan Cumartesi - 19 Nisan Çarşamba tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUZLA TOKİ 1

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzla TOKİ kura çekimi saat 10.00'da Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında yapılacak.

Tuzla TOKİ kura çekimi 29 Mart 2023'te son bulacak.

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2023

TOKİ İstanbul kura tarihleri:

"16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut"

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TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tuzla TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor.

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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