Toplu sözleşme zammında kritik 2 gün! Kamu işçileri için iki rakam masada: Özel sektör ve memurlar…

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu kapsamda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

BAKAN BİLGİN: TOPLU SÖZLEŞMELERİN ÖZEL SEKTÖRE DE ETKİSİ VAR

Zam pazarlıklarında süreç devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den milyonları ilgilendiren bir açıklama geldi. “Şu anda kamuda 700 bini aşkın işçilerle ilgili toplu sözleşmemiz devam ediyor. Bir oransal artış yapacağız” diyen Bakan Bilgin, “Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var onların üzerinde. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim. Bugün veya yarın bir araya gelecekler. Biz nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız” şeklinde konuştu.

“Kamuda çalışanlarımızın alacağı ücret seviyeleri fevkalade önemli” ifadesini kullanan Bakan Bilgin şunları dile getirdi:

“Kamu sektörü emekçileri özel sektöre de öncülük ediyorlar. Kamu çalışanları yani memurlar bundan olumsuz etkilenmiyor. Biz refah payıyla birlikte yüzde 30 kamu çalışanlarına zam yaptık. Şimdi Temmuz'da onların zamları var. Bunu yeniden refah payıyla birlikte ele alacağız. Memurların çalışmaları başka, sosyal şartları başka. Memurların günlük ücretlerine yansıyan çeşitli kalemler var.”

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: BU İŞİN İÇİNDE OLMAYIZ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise düşük ücrete 15 bin lira teklif ettiklerini, şu anda rakamın 12 bin lira olduğunu, pazarlık sürecinin devam ettiğini söyledi.

Daha yüksek ücrete ise yüzde 45 zam ve iyileştirme teklifinde bulunduklarını hatırlatan Atalay, “Şu anda yüzde 40 noktasındayız. Bunu kabul etmediğimizi ifade ettik. Bununla ilgili toplumun beklentisi var. Bizim zamanımız da var. İlk defa ocak ayında başladık. Ondan evvel biz temmuz, ağustos aylarında sözleşmeyi bitiriyorduk. Arzumuz seçim arifesinde bitirebilirsek bitiririz ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz. İlla seçime kadar bitireceğiz diye bir şey yok. Arzu ettiğimiz rakamı bulursak problem yok. Ama olmazsa biz bu işin içinde olmayız. Onu da ifade etmek istiyorum. Arzu ettiğimiz rakamı görmezsek niye bitirelim. Tablo bu” dedi.

HEM ÜCRETTE HEM İDARE MADDELERDE ANLAŞAMADILAR

Kamu toplu iş sözleşmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi veren Atalay, ücret artışının yanı sıra idari maddelerde de anlaşmazlıklar bulunduğunu söyledi.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.



