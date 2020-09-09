Toplu taşımada temassız ödeme yaygınlaşıyor

Mastercard, dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılan temassız toplu taşıma ödeme sistemlerini Hatay, Düzce ve Osmaniye'de de kullanıma açtı. Böylece, Türkiye genelinde toplu taşımada yenilikçi ödeme sistemlerini kullanmaya başlayan iller, yıl başından bugüne yüzde 20 artışla 31 oldu.

Şirket açıklamasına göre, Mastercard, temassız toplu taşıma çözümlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Londra, Şikago, Kiev ve Bükreş gibi büyük şehirlerde toplu taşıma ödemelerinin altyapısını sağlayan Mastercard, Türkiye'de de en son Düzce, Osmaniye ve Hatay'da toplu taşıma ödemelerine yönelik çözümlerini kullanıma açtı.

Mastercard'ın temassız toplu taşıma ödeme sistemleri sayesinde, Düzce ve Osmaniye'de yaşayanlar veya bu kentleri ziyaret edenler cüzdanlarındaki temassız özellikli banka veya kredi kartlarını ve cep telefonlarını ödeme aracı olarak kullanabiliyor.

Hatay'da ise Hatay Kart kullanıcıları, Masterpass altyapısı sayesinde mobil uygulama üzerinden kartlarına bakiye yükleyebiliyor. Düzce ve Osmaniye ile beraber Türkiye'de temassız kartlar veya cep telefonu ile toplu taşıma ödemelerinin yapılabildiği illerin sayısı 18'e ulaştı.