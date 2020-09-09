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Toplu taşımada temassız ödeme yaygınlaşıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Mastercard'ın akıllı şehirlere yönelik sunduğu temassız ödeme teknolojileri Türkiye'de 30’u aşkın ilde kullanılır hale geldi.

Toplu taşımada temassız ödeme yaygınlaşıyor

Mastercard, dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılan temassız toplu taşıma ödeme sistemlerini Hatay, Düzce ve Osmaniye'de de kullanıma açtı. Böylece, Türkiye genelinde toplu taşımada yenilikçi ödeme sistemlerini kullanmaya başlayan iller, yıl başından bugüne yüzde 20 artışla 31 oldu.

Şirket açıklamasına göre, Mastercard, temassız toplu taşıma çözümlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Londra, Şikago, Kiev ve Bükreş gibi büyük şehirlerde toplu taşıma ödemelerinin altyapısını sağlayan Mastercard, Türkiye'de de en son Düzce, Osmaniye ve Hatay'da toplu taşıma ödemelerine yönelik çözümlerini kullanıma açtı.

Mastercard'ın temassız toplu taşıma ödeme sistemleri sayesinde, Düzce ve Osmaniye'de yaşayanlar veya bu kentleri ziyaret edenler cüzdanlarındaki temassız özellikli banka veya kredi kartlarını ve cep telefonlarını ödeme aracı olarak kullanabiliyor.

Hatay'da ise Hatay Kart kullanıcıları, Masterpass altyapısı sayesinde mobil uygulama üzerinden kartlarına bakiye yükleyebiliyor. Düzce ve Osmaniye ile beraber Türkiye'de temassız kartlar veya cep telefonu ile toplu taşıma ödemelerinin yapılabildiği illerin sayısı 18'e ulaştı.

Hatay dahil 13 ilde ise Mastercard'ın güvenli ve hızlı dijital ödeme sistemi Masterpass altyapısı ile kent veya ulaşım kartlarına bakiye yükleme işlemi yapılabiliyor. Böylece, Mastercard'ın akıllı şehirlere yönelik sunduğu temassız ödeme teknolojileri Türkiye'de 30’u aşkın ilde kullanılır hale geldi.

Toplu taşımaya yönelik temassız ödeme çözümleri kentlerin mevcut altyapı ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Kimi illerde ödemeler doğrudan temassız banka veya kredi kartı ya da cep telefonu ile yapılırken, kimi illerde de Masterpass aracılığı ile kent veya ulaşım kartlarının bakiyelerinin yüklenmesine yönelik hızlı güvenli ödeme altyapısı sağlanıyor.

'AMACIMIZ, NAKİTSİ TOPLUM VE AKILLI ŞEHİRLER'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Mastercard olarak yenilikçi, güvenli ödeme teknolojilerinin Türkiye'de yaygınlaşması, vatandaşların dünyadaki büyük şehirlerle eşzamanlı olarak inovatif ürünleri deneyimlemesi için çalıştıklarını belirtti.

Çağlayan, "Nakitsiz toplum hedefiyle çalışırken yenilikçi teknolojilerle insanlara daha pratik, daha akıllı, daha güvenli çözümler sunuyoruz. Hedefimiz, temassız uygulamasını, dünyanın farklı akıllı şehirlerinde olduğu gibi, taksilere, otoparklara, otoban gişelerine, hatta müzelere kadar yaygınlaştırmak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamada verilen bilgilere göre, toplu taşıma araçlarının yanı sıra otopark, müze girişi gibi diğer kamu alanlarında da kullanımı yaygınlaşan bu ödeme sistemi, daha verimli bir şekilde çalışılmasına ve tasarrufa olanak sağlıyor.

Kayıt dışı ekonominin küçültülmesi ve vergi kaybının engellenmesi gibi pek çok alanda daha avantaj sunan uygulama ile kullanıcılar, yoğun şehir yaşantısı içinde ulaşım kartlarına dolum yapmak için vakit harcamıyor, kayıp ya da çalıntı durumunda para kaybetme riski de yaşamıyor.

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