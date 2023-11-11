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  4. Torba yasayı işaret etti! Bakan Bolat bu sözlerle net şekilde uyardı: 'Cezalar katmerli şekilde artırılacak...'

Torba yasayı işaret etti! Bakan Bolat bu sözlerle net şekilde uyardı: 'Cezalar katmerli şekilde artırılacak...'

11.11.2023 15:55 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haksız fahiş fiyatlar ve stokçuluk gibi konuların yeni torba yasada yer alacağını söyledi. Bolat, "Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak" dedi.

Torba yasayı işaret etti! Bakan Bolat bu sözlerle net şekilde uyardı: 'Cezalar katmerli şekilde artırılacak...'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği tarafından düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’nde konuştu. Bakan Bolat, açılış konuşmalarının ardından İş Ahlakı ödüllerini verdi.

Ticaret Bakanı, “İsrail’in ilk günden bu yana sivil yerleşim alanlarını, masum insanlara, çocuklara, kadınlara, yaşlılara, hastane, okul, cami, hatta kiliseyi bile ayırt etmeden gösterdiği vahşeti şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti ve halkı olarak başından bu yana İsrail’in bu artık insanlık dışı soykırım noktasına gelen saldırılarının durdurulması konusunda hükümetimiz ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere elimizden gelen bütün gayretle çalışıyoruz” dedi.

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“DÜNYA KAMUOYUNUN DA İSRAİL ÜZERİNDEKİ BASKILARINI ARTIRMASINA ÇALIŞMAMIZ ÖNEM TAŞIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi’ne katılmasıyla ilgili konuşan Bolat, “Cumhurbaşkanımız Riyad’da bizim uzun bir süre uğraştığımız İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere orada. Bu toplantı yapılıyor ve inşallah İslam dünyasını birlik içinde, güçlü bir mesaj, duruş ve tepki vererek İsrail üzerindeki baskıları artırmamız ve dünya kamuoyunun da İsrail üzerindeki baskılarını artırmasına çalışmamız önem taşıyor. Böyle bir güçlü duruş ve mesaj birlik görüntüsü ve çabalar çok önemli” diye konuştu.

'CEZALAR KATMERLİ ŞEKİLDE ARTIRILACAK'

İşsizlik verileri ile ilgili konuşan Bolat, “Dün işsizlik verimiz de açıklandı. Hamd olsun, yüzde 9,1’e geriledi. Bu çok uzun yıllardır, yakaladığımız en düşük rakam olarak söyleyebilirim. 3 milyon 150 bin kadar işsiz sayısı resmi rakamda görülüyor. İşverenlerimiz, ‘çalıştıracak insan, ara eleman, yetişmiş vasıflı eleman bulamıyoruz’ diye bize sıkıntılarını iletiyorlar” diye konuştu.

Çıkarılacak torba yasa hakkında konuşan Bolat, “Piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaları devlet olarak denetliyoruz. Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak” şeklinde konuştu.

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