Torku'nun dev santralinde üretim durdu! Bine yakın işçi rızasız izne çıkarıldı

Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Sivas'taki Kangal Termik Santrali'nde elektrik üretimi tamamen durduruldu. Kömür tedarikinin kesilmesinin ardından santralde görev yapan bine yakın işçi ücretli ve ücretsiz izne çıkarılırken, çalışanlar duruma tepki göstermek için ilçe meydanında bir araya geldi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde faaliyet gösteren ve yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim kapasitesine sahip santralde üretimin durmasına ilişkin gelişmeler, çalışanları da etkiledi. Son yıllarda kömür temininde sıkıntı yaşadığı öne sürülen tesis, daha önce Konya Şeker tarafından satışa çıkarılmış ancak satış işlemi gerçekleştirilememişti. Son olarak santrale kömür tedarikinin tamamen kesildiği ve elektrik üretiminin durduğu bildirildi.

YÜZLERCE İŞÇİDEN ÜCRETSİZ İZİN KARARINA TEPKİ

Üretimin durmasının ardından santralde çalışan bine yakın işçi ücretli ve ücretsiz izne ayrılmak zorunda bırakıldı. İzne çıkarılan çalışanlar, sabahın erken saatlerinde Kangal ilçe meydanında toplanarak yaşananlara tepki gösterdi.

AVUKATTAN İŞ KANUNU'NUN 22. MADDESİNE VURGU

İşçilere yasal hakları konusunda bilgi veren Avukat Cemal Karıksız, çalışanların onayları alınmadan ücretsiz izne çıkarılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Karıksız, "Kangal Termik Santrali işçilerimizin tamamı ücretsiz izine, yıllık ücretli izni olanlar ise ücretli izne ayrılmak durumunda bırakıldılar. Hiç birinin rızası olmamasına rağmen işçilerimizin ücretsiz izne ayrılması; İş Kanunu 22'nci maddesine aykırılık oluşturmaktadır. Biz de bu nedenle işçilerimize gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Devamında da ücretsiz izni ve yıllık ücretli izni şu an kullanılmasını kabul etmediğimizi şirkete bilgilendireceğiz." dedi.

Santraldeki üç ünitenin de arızalı olduğu gerekçesiyle çalışanların izne çıkarıldığının kendilerine aktarıldığını belirten Karıksız, resmi açıklamada ise işçilerin kömür firmasına olan borçlar nedeniyle izne ayrıldığının ifade edildiğini söyledi.

Karıksız, "İşçilerin yanındayız hak kaybına uğramamaları için elimizden geleni yapacağız. İş kanunu madde 22 uyarınca yapılan işlemler hukuka uygun hale gelmez zira burada karşılıklı rıza önemlidir. Ücretsiz izin de karşılıklı rıza olmadığı için de şu an işçilerimiz burada olması bunun ispatıdır" ifadelerini kullandı.

SANTRAL 2013 YILINDA ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

Kangal Termik Santrali, 8 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen özelleştirme kapsamında Torku'nun iştiraki Konya Şeker'e devredildi. Yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim kapasitesine sahip tesis, 2020 yılında filtresiz bacaları nedeniyle de gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, filtreyle ilgili gerekli şartları karşılayamadığı gerekçesiyle santraldeki üretim 1 Ocak 2020 tarihinde durdurulmuştu. Bacalardaki filtre çalışmalarının tamamlanmasının ardından 30 gün sonra tek türbinde, 6 ay sonra ise tam kapasiteyle elektrik üretimine yeniden başlanmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır