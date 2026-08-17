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Trabzonda raylı sistem için tarih belli oldu! İşte ilk kazma tarihi...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde ilk kazmanın 1 Eylül'de vurulacağını bildirdi.

Trabzonda raylı sistem için tarih belli oldu! İşte ilk kazma tarihi...

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon için önem taşıyan projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, iki özel inşaat firmasının ortaklığında gerçekleştirileceğini belirtti.

Projenin trafiği rahatlatmasının yanı sıra Trabzon'a büyük değer katacağını vurgulayan Genç, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana büyük titizlikle takip ettiğimiz Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Proje'mizde ilk kazmayı 1 Eylül 2026 tarihinde vuracağız." ifadelerini kullandı.

Genç, vatandaşa verdikleri sözü tuttuklarının ve artık Trabzon'un ulaşımı için yeni bir devir başlayacağının altını çizerek, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon milletvekillerine ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'e teşekkür etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Trabzonspor
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