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Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

Yılın son aylarına yaklaşılmasıyla gözler kritik verilere çevrildi. Önce yarın enflasyon oranı belli olacak ardından yeniden değerleme oranı belirlenecek. Yeni oranla beraber trafik cezalarından MTV'ye, pasaporttan yurt dışından alınan telefonların kaydına kadar her şey zamlanacak. 2027'de geçerli olması beklenen zam oranı ise cep yakacak cinsten...

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!
Ufuk Dağ

Ekim ayı enflasyonu yarın açıklanacak. TÜİK yarın Yİ-ÜFE’nin aylık değişimini yüzde 2 olarak ilan ederse, 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da yüzde 27.89 olacak. Cumhurbaşkanı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa (cezalarda azaltma yetkisi yok) birçok harç ve ceza bu oranda artırılacak. Buna göre saldırı amacıyla aracından inen 230 bin lira, alkollü araç kullanan 31 bin 973 lira ödeyecek. Pasaportunu 10 yıllık çıkarmak isteyenler ise 17 bin 150 lira, yurt dışından getirdiği telefonu kaydettirmek isteyen de 70 bin lira ödeyecek.

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda! 1

GÖZLER YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA

2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı TÜİK tarafından yarın ilan edilecek enflasyon verilerinde belli olacak. Vergi Usul Kanunu uyarınca Yİ-ÜFE’deki 12 aylık ortalama değişime göre belirlenen yeniden değerleme oranı, Kasım ayı içerisinde bir tebliğ ile resmen ilan edilecek. Bunun ardından bazı vergi, harç ve cezalardaki artış oranları ayrı tebliğlerle duyurulacak. Ancak bu noktada Cumhurbaşkanı devreye girecek.

YETKİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

İNDİRİM YETKİSİNİN KULLANILMADIĞI SENARYODA NE OLACAK?

2026 için yüzde 25.49 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı bazı kalemlerde yüzde 18.95 olarak, vergi cezalarında ise aynen uygulanmıştı. OVP’de 2027 yılı için enflasyon hedefi yüzde 21 olarak belirlenmişti. Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin yaptığı hesaplamalara göre eğer Ekim ayında Yİ-ÜFE yüzde 2 gelirse, yeniden değerlemeye esas olan Ekim ayındaki 12 aylık Yİ-ÜFE yüzde 27.89 olacak. Bu durumda da harç ve cezalar eğer Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa yüzde 27.89 artırılarak uygulanacak.

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda! 2

180 BİN LİRADAN 230 BİN LİRAYA...

Bu yıl çıkarılan ek kanun ile artırılan trafik cezaları, yeni yılda da çok can yakacak. Örneğin kavga amaçlı araçtan inmenin cezası 180 bin liradan 230 bin 202 liraya yükselecek. Alkollü araç kullanmanın başlangıç cezası 25 bin liradan 31 bin 973 liraya yükselecek. Trafikte cep telefonu ile konuşmanın cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmanın cezası ise 200 bin liradan, 255 bin 780 liraya çıkacak. Trafikte makas atmanın cezası 90 bin liradan 115 bin liraya, düğün konvoyu şeklinde trafiği etkilemenin cezası ise 180 bin liradan, 230 bin 202 liraya yükselecek. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 5 bin liradan, 6 bin 395 liraya çıkacak.

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda! 3

YURT DIŞI TELEFIN KAYDI

Yeni yılda yurt dışından getirilen telefonların sisteme kaydedilmesi için yatırılması gereken harç tutarı 54 bin 258 liradan 69 bin 391 liraya, telefon hattının ilk abonelik tesis ücreti 700 liradan, 895 liraya ulaşacak.

SIFIR ARAÇ MTV'Sİ

Silindir hacmi 1300-1600 cm3 arasında olan sıfır bir aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi 12 bin 28 liradan, 15 bin 383 liraya yükselecek. Değerli Konut Vergisi’ne tabi konutların değerinin alt sınırı 17 milyon 711 bin liradan, 22 milyon 650 bin liraya çıkacak.

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda! 4

PASAPORT

Yeni yılda 6 aya kadar olan pasaport harcı 3 bin 589 lira, 1 yıllık pasaport harcı 5 bin 247 lira, 2 yıllık pasaport harcı 8 bin 566 lira, 3 yıllık pasaport harcı 12 bin 170 lira olacak. 10 yıla kadar pasaport harcı ise 13 bin 410 liradan, 17 bin 150 liraya çıkacak. Yurt dışı çıkış harcı ise 1250 liradan, 1599 liraya yükselecek. 2027 yılında A sınıfı ehliyet 2 bin 863 lira, B sınıfı ehliyet ise 8 bin 638 lira olacak.

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MTV pasaport Zam Yeniden Değerleme Oranı telefon trafik cezalari
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