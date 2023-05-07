TRT Tabii nedir? TRT Tabii ücretli mi, nasıl izlenir? 7 Mayıs 2023 Tabii platformu giriş ekranı!

TRT Tabii 7 Mayıs 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. TRT Tabii 7 Mayıs 2023 Pazar günü açılacak. Bu yeni dijital platformun 2023'ün ilerleyen dönemlerinde uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. TRT Tabii dijital platformu bugün itibarıyla internet sitesine tıklanarak izlenebilecek. İşte detaylar...
TRT Tabii 7 Mayıs'ta açılacak. TRT Tabii Türkiye'de ücretsiz olarak izlenebilecek.
Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje bulunuyor.
TRT Tabii dijital platformu 7 Mayıs itibarıyla internet sitesine tıklayarak izlenebilecek.