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TRT Tabii nedir? TRT Tabii ücretli mi, nasıl izlenir? 7 Mayıs 2023 Tabii platformu giriş ekranı!

07.05.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Tabii ile ilgili araştırmalar bu uluslararası dijital platformun 7 Mayıs 2023 Pazar günü açılacak olması nedeniyle hız kazandı. Beykoz Kundura Fabrikası'nda tanıtıma gerçekleştirilen TRT'nin yeni dijital platformunda çok sayıda dizi, toplamda 184 yeni bölüm ve 30'un üstünde proje bulunuyor. Peki, TRT Tabii nedir? TRT Tabii ücretli mi, nasıl izlenir?

TRT Tabii nedir? TRT Tabii ücretli mi, nasıl izlenir? 7 Mayıs 2023 Tabii platformu giriş ekranı!

TRT Tabii 7 Mayıs 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. TRT Tabii 7 Mayıs 2023 Pazar günü açılacak. Bu yeni dijital platformun 2023'ün ilerleyen dönemlerinde uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. TRT Tabii dijital platformu bugün itibarıyla internet sitesine tıklanarak izlenebilecek. İşte detaylar...

TRT TABİİ ÜCRETSİZ Mİ?

TRT Tabii 7 Mayıs'ta açılacak. TRT Tabii Türkiye'de ücretsiz olarak izlenebilecek.

TRT TABİİ DİJİTAL PLATFORMUNDA HANGİ DİZİLER VAR?

Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje bulunuyor.

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TRT TABİİ NASIL İZLENİR?

TRT Tabii dijital platformu 7 Mayıs itibarıyla internet sitesine tıklayarak izlenebilecek.

TRT TABİİ DİJİTAL PLATFORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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