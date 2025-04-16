Trump bu kez Çin'i bitirmek istiyor! Misilleme sonrası yeni tehdit: Yüzde 245'e varan vergi masada!

ABD-Çin gerilimi giderek tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı gümrük vergisi kararı sonrası Çin'den misilleme gelmiş, ABD ise geri adım atmayarak vergi oranın yükseltmişti. Çin'den gelen son misillemeye ABD'nin yanıtı ise sert olacağa benziyor. Beyaz Saray, Çin'in ABD'ye yönelik ithalatında yüzde 245'e varan gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacağını belirtti. İşte detaylar...

ABD BAŞKANI TRUMP TALİMAT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, kritik minerallere tarife uygulanmasını değerlendirmek üzere inceleme başlatılması talimatı verdi.

Trump, Ticaret Bakanlığına, yasa kapsamında kritik mineraller üzerine ulusal güvenlik incelemesi başlatması talimatını veren bir kararname imzaladı. Kararnamede, ABD'nin bu minerallerin ithalatına bağımlılığının "ulusal güvenlik, askeri hazırlık, fiyat istikrarı ve ekonomik refah ile dayanıklılık açısından risk oluşturabileceği" belirtildi.

Kararnameye göre, Ticaret Bakanlığının, 180 gün içinde soruşturma bulgularını Trump'a sunması ve tarifelerin uygulanıp uygulanmayacağını önermesi gerekiyor.

ÇİN'İN MİSİLLEMESİ

İncelemenin detaylarına yer verilen Beyaz Saray açıklamasında da 2 Nisan'da duyurulan karşılıklı gümrük vergilerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, 75'ten fazla ülkenin yeni ticaret anlaşmalarını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtilerek, "kişiselleştirilmiş yüksek tarifelerin" halihazırda duraklatıldığı anımsatıldı.

Çin'in ise "misillemeyi tercih ettiği" kaydedilen açıklamada, bu ülkenin birkaç ay önce ABD'ye galyum, germanyum, antimon ve potansiyel askeri uygulamaları olan önemli yüksek teknoloji malzemelerinin ihracatını yasakladığı vurgulandı.

Açıklamada, Çin'in bu hafta, dünya genelinde otomobil üreticileri, havacılık üreticileri, yarı iletken şirketleri ve askeri müteahhitlerin önemli parça tedariklerini engellemek amacıyla "6 ağır nadir toprak metalinin yanı sıra nadir toprak mıknatıslarının da ihracatını askıya aldığı" aktarıldı.

YÜZDE 245'LİK GÜMRÜK VERGİSİ MASADA

Çin'in karşı karşıya olduğu tam tarife oranının belirtilmediği açıklamada, "Çin, misillemesi sonucunda ABD'den yapacağı ithalatta yüzde 245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta imzalamıştı.

Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.

Pekin yönetimi 11 Nisan'da ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125'e çıkarmış, Trump da Çin mallarına uyguladığı ABD tarifelerini yüzde 145'e yükseltmişti.

ABD'nin dünyanın ikinci büyük ekonomisi kabul edilen Çin'e daha fazla gümrük vergisi getirmesinin, Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticaret savaşını kızıştıracağı kaydediliyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır