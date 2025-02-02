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Trump dediğini yaptı! Yeni savaşın adı: Ticaret... Kritik 'vergi' kararnamesini imzaladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.02.2025 07:34
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2O Ocak'ta göreve başlayan ve başladığı gibi aldığı kararlarla dünya kamuoyunun sürekli gündeminde olan ABD Başkanı Donald Trump yeni ek gümrük vergileri içeren kararnameyi imzaladı. Yeni dönemde Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi.

Trump dediğini yaptı! Yeni savaşın adı: Ticaret... Kritik 'vergi' kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

AA-20250131-36922032-36922009-TRUMP_FLORIDAYA_GITMEK_UZERE_BEYAZ_SARAYDAN_AYRILDI

TRUMP KRİTİK KARARNAMEYİ İMZALADI

20 Ocak'ta resmi olarak görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışı süresince birçok kez dile getirdiği ek vergiler konusunda harekete geçti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi. Bu kapsamda, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı kaydedildi. Kanada'dan ithal edilen enerji ürünlerine ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacağı aktarıldı.

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SEÇİM ZAMANI VAADİNİ HATIRLATTI

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar, yasadışı yabancıların ve fentanil de dahil olmak üzere vatandaşlarımızı öldüren ölümcül uyuşturucuların oluşturduğu büyük tehdit karşısında Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında alınmıştır" ifadelerini kullandı. Amerikalıları koruma ve herkesin güvenliğini sağlama görevinin ABD Başkanı olarak kendisine ait olduğunu vurgulayan Trump, "Seçim kampanyamda yasadışı yabancıların ve uyuşturucuların sınırlarımızdan girişini durdurma sözü verdim ve Amerikalılar ezici bir çoğunlukla bu yönde oy kullandı" hatırlatmasında bulundu. (İHA)

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump vergi abd
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