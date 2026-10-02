Trump duyurdu! Avrupa dizel yakıt stoklarını serbest bırakma konusunda anlaştı

ABD ve İran arasında aylardır süren savaş Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatını olumsuz etkiledi. Avrupa'da özellikle dizel yakıt konusunda kıtlık yaşanırken, benzin istasyonlarında uzun kuyrukların oluştuğu görülmüştü.

TRUMP: "SÜREÇ DERHAL BAŞLAYACAK"

Sorun ile ilgili olarak ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi. Trump yaptığı son açıklamada "Avrupa büyük miktardaki dizel yakıt stoklarını serbest bırakma konusunda az önce anlaşmaya vardı. Süreç derhal başlayacak" dedi.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

G7 ülke liderleri ortak açıklamasında "Uluslararası Enerji Ajansı aracılığıyla 100 milyon varillik petrol 4 ay süreyle piyasaya sürülecek" denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron "G7 ülkeleri 100 milyon varil dizel yakıt ve ham petrol stokunu serbest bırakacak" dedi.