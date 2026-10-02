FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Trump duyurdu! Avrupa dizel yakıt stoklarını serbest bırakma konusunda anlaştı

ABD ve İran arasında yaşanan savaş özellikle Avrupa'da dizel yakıtı etkilemiş ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu. ABD Başkanı Trump yaptığı son açıklamada "Avrupa büyük miktardaki dizel yakıt stoklarını serbest bırakma konusunda az önce anlaşmaya vardı. Süreç derhal başlayacak" dedi.

Trump duyurdu! Avrupa dizel yakıt stoklarını serbest bırakma konusunda anlaştı
Recep Demircan

ABD ve İran arasında aylardır süren savaş Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatını olumsuz etkiledi. Avrupa'da özellikle dizel yakıt konusunda kıtlık yaşanırken, benzin istasyonlarında uzun kuyrukların oluştuğu görülmüştü.

Trump duyurdu! Avrupa dizel yakıt stoklarını serbest bırakma konusunda anlaştı 1

TRUMP: "SÜREÇ DERHAL BAŞLAYACAK"

Sorun ile ilgili olarak ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi. Trump yaptığı son açıklamada "Avrupa büyük miktardaki dizel yakıt stoklarını serbest bırakma konusunda az önce anlaşmaya vardı. Süreç derhal başlayacak" dedi.

Trump duyurdu! Avrupa dizel yakıt stoklarını serbest bırakma konusunda anlaştı 2

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

G7 ülke liderleri ortak açıklamasında "Uluslararası Enerji Ajansı aracılığıyla 100 milyon varillik petrol 4 ay süreyle piyasaya sürülecek" denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron "G7 ülkeleri 100 milyon varil dizel yakıt ve ham petrol stokunu serbest bırakacak" dedi.

Trump duyurdu! Avrupa dizel yakıt stoklarını serbest bırakma konusunda anlaştı 3

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 644 bin 1 liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 644 bin 1 liraya yükseldi
Yeşil pasaportta kapsam genişliyor! 3 meslek grubu daha gündemdeYeşil pasaportta kapsam genişliyor! 3 meslek grubu daha gündemde

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Avrupa yakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon!

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon!

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

İslam Memiş altındaki düşüşün perde arkasını açıkladı

İslam Memiş altındaki düşüşün perde arkasını açıkladı

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.