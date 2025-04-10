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Trump'ın Çin'e açtığı ekonomik savaş Apple'ı zora sokacak! iPhone ABD'de üretilirse 3500 dolara mal olabilir

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
10.04.2025 17:14
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Trump'ın Çin'e getirdiği ek vergi iki ülke arasında ekonomik savaş başlattı. Çin için belirlenen ek vergiler yüzde 125 bandına çıkartıldı. Bu durum ise Çin'de üretim yapan Amerikan firmalarını olumsuz etkileyecek gibi duruyor. Bunlardan biri de Apple oldu. iPhone üretiminin büyük bir kısmını Çin'de yapan Apple, üretimini ABD'ye taşıması durumunda bir telefonun üretim maliyeti 3 bin 500 dolara yükselebilir. Böyle bir durumda iPhone fiyatları da çok ciddi şekilde artabilir.

Trump'ın Çin'e açtığı ekonomik savaş Apple'ı zora sokacak! iPhone ABD'de üretilirse 3500 dolara mal olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği ekstra vergileri ABD Başkanı Donald Trump, ek tarifelerin 90 gün durdurulduğunu duyurmuştu. Çin ise bu durumdan muaf tutuldu. Çin'e yönelik ek tarifler yüzde 125 oranına çıkarıldı.

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TRUMP'IN EKONOMİ SAVAŞI APPLE'I SARSACAK

Bu durum ise Çin'de üretim yapan Amerikan markalarını zor duruma sokacak. Özellikle üretiminin büyük bir kısmını Çin'de yapan Apple bu durumdan oldukça olumsuz etkilenecek.

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ABD'DE ÜRETİLİRSE MALİYETİ 3 BİN 500 DOLARA ÇIKABİLİR

Öte yandan analistler de yaşanabilecek senaryolar üzerinden tahminlerini paylaşmaya başladı. CNN Business konuyla ilgili olarak bir habere yer verdi. Habere göre Apple'ın iPhone telefonlarını ABD'de monte edip üretmeye başlaması durumunda fiyatının 3 bin 500 dolara kadar çıkabileceği belirtildi.

Böyle bir durumda iPhone fiyatları diğer ülkelerde de ciddi şekilde artabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Çin iPhone abd telefon
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