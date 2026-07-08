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Trump'ın İran'la müzakerelerin bittiğini açıklamasıyla Brent petrolün fiyatı yüzde 6'dan fazla yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklaması ve ABD yönetiminin İran petrolü satışına izin veren genel lisansı iptal etmesinin ardından yüzde 6'nın üzerinde arttı.

Trump'ın İran'la müzakerelerin bittiğini açıklamasıyla Brent petrolün fiyatı yüzde 6'dan fazla yükseldi

Dün 76,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.03 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,3 artarak 78,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,95 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklaması ve Tahran'la yeni bir anlaşma ihtimalini reddetmesinin ardından yükselişe geçti.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, İran'la olası bir anlaşmaya ilişkin, "Benim için bu konu kapandı. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." dedi.

Trump, "Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum ama onlar aşağılık mahluklar. Aşağılık mahluk nedir bilirsin. Onlar aşağılık mahluklar. Onlar hasta insanlar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar ve eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti." ifadelerini kullandı.

ABD'li müzakerecilerle görüşeceğini belirten Trump, "Bana kalırsa, onlarla uğraşmak sadece zaman kaybı, onlar yalancılar. Bir anlaşma yaparız ve eğer onunla bir anlaşma yaparsam, bir anlaşmamız olur." diye konuştu.

Öte yandan ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından İran petrolünün satışına izin veren genel lisansı iptal etti.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), iptal edilen lisans kapsamındaki İran petrolü işlemlerinin sonlandırılması için 17 Temmuz'a kadar geçiş süresi tanınacağını açıkladı.

Trump'ın İran'la müzakere kapısını kapatması ve Washington'ın İran petrolü satışına yönelik yaptırımları yeniden sıkılaştırması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Brent petrol
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