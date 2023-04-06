TTK işçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2023 TTK işçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? 1000 madenci alınacak

TTK işçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. TTK işçi alımı başvuru tarihi merak konusu oldu. İşte TTK işçi alımı ile ilgili detaylar...

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TTK işçi alımı konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Taşkömürü kurumuna 1000 yeni madenci alarak hem madencilere olan şükranlarımızı ifade edeceğiz hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumundan tarihe ilişkin kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TTK personel alımı şartları merak konusu oldu. Fakat 1000 yeni madenci alımı için başvuru şartları henüz açıklanmadı

Ama TTK personel alımı şartları geçtiğimiz yıllarda şu şekildeydi;

İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

En az İlkokul mezunu olmak,

İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak.

