TÜİK 4 Kasım'da enflasyonu açıklayacak! Pasaport defteri, ehliyet, harçlardan gelir vergisine kadar tüm kalemlerin fiyatı etkilenecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Kasım günü Ekim ayının enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK'in açıklaması sonrası ise yeniden değerleme oranı da belirlenmiş olacak. Buna göre, yasadaki tanımıyla her yıl ekim ayı itibarıyla gerçekleşmiş ve TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) olarak aktarılıyor.

ORAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR!

Pasaport defteri, kimlik, ehliyet gibi kamunun sunduğu hizmetlerin ücret artışı otomatik olarak takip eden yılda bu oran kadar artırılıyor. Yasalarda ve yönetmelikte Cumhurbaşkanı’na ya da bazı durumlarda bakanlara yeniden değerleme oranını belirli bir düzeyde değiştirme yetkisi verilse de bu yetkiler az sayıda düzenleme için nadiren kullanılabiliyor.

BİRKAÇ PUANLIK GERİLEME OLABİLİR

Ekonomim'in haberine göre, TÜİK, Eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamaya göre Yi-ÜFE'yi yüzde 44,81 olarak ölçmüştü. Yine geçen yıl ekim ayındaki aylık artış oranı, yüzde 1,94 seviyesindeydi. Bu yıl da benzer ya da daha düşük bir oran gerçekleşirse, bir miktar düşüş olacak. Ancak hem ortalamalar üzerinden hesaplanan bir endeks, hem de yüksek oranlı aylık artışlar, endeksten çıktığı için büyük oranlı bir düşüş gerçekleşmeyecek. Ancak ekim ayı Yi-ÜFE çok düşük olursa birkaç puanlık bir gerileme gözlenecek.

ÇOK SAYIDA ÜCRET ETKİLENECEK

Yeniden değerleme oranı, vatandaşın hem vergi hem de ödediği ücretler bakımından yaşamını yakından ilgilendiren çok sayıda unsuru etkiliyor. Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. Ancak burada son yıllarda bazı düşük tuttuğu için yeniden değerleme oranı kadar artış yapılsa da birinci dilim geçmişe kıyasla çok düşük tutarda kaldı.

Diğer yandan, işverenlerin günlük yemek ücreti istisnalarından, akaryakıt giderleri istisnalarına, kira gelirlerinin vergilemesinden çok sayıda maktu tutara kadar hemen her kamu ile yapılan iş ve işlemdeki ücretler de buna göre artacak.

Pasaport, kimlik, ehliyet, gelir vergisi dilimleri, trafik cezaları, hemen hemen her türlü idari para cezası, motorlu taşıtlar vergisi, çevre temizlik vergisi gibi çok sayıda vergi de yeniden değerleme oranında artırılıyor.