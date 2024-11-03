FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TÜİK 4 Kasım'da enflasyonu açıklayacak! Pasaport defteri, ehliyet, harçlardan gelir vergisine kadar tüm kalemlerin fiyatı etkilenecek

TÜİK 4 Kasım'da enflasyonu açıklayacak! Pasaport defteri, ehliyet, harçlardan gelir vergisine kadar tüm kalemlerin fiyatı etkilenecek

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.11.2024 14:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK'İn enflasyonu açıklaması ile beraber çok sayıda kamu ücret ve cezasına kadar geniş bir alanda yıllık artış oranının belirlendiği “yeniden değerleme oranı” da belirlenmiş olacak. Neredeyse tüm vatandaşları ilgilendiren bu fiyat artışları pasaport defterinden akaryakıt giderleri istisnalarına kadar etki edecek.

TÜİK 4 Kasım'da enflasyonu açıklayacak! Pasaport defteri, ehliyet, harçlardan gelir vergisine kadar tüm kalemlerin fiyatı etkilenecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Kasım günü Ekim ayının enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK'in açıklaması sonrası ise yeniden değerleme oranı da belirlenmiş olacak. Buna göre, yasadaki tanımıyla her yıl ekim ayı itibarıyla gerçekleşmiş ve TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) olarak aktarılıyor.

ORAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR!

Pasaport defteri, kimlik, ehliyet gibi kamunun sunduğu hizmetlerin ücret artışı otomatik olarak takip eden yılda bu oran kadar artırılıyor. Yasalarda ve yönetmelikte Cumhurbaşkanı’na ya da bazı durumlarda bakanlara yeniden değerleme oranını belirli bir düzeyde değiştirme yetkisi verilse de bu yetkiler az sayıda düzenleme için nadiren kullanılabiliyor.

iStock-179125494

BİRKAÇ PUANLIK GERİLEME OLABİLİR

Ekonomim'in haberine göre, TÜİK, Eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamaya göre Yi-ÜFE'yi yüzde 44,81 olarak ölçmüştü. Yine geçen yıl ekim ayındaki aylık artış oranı, yüzde 1,94 seviyesindeydi. Bu yıl da benzer ya da daha düşük bir oran gerçekleşirse, bir miktar düşüş olacak. Ancak hem ortalamalar üzerinden hesaplanan bir endeks, hem de yüksek oranlı aylık artışlar, endeksten çıktığı için büyük oranlı bir düşüş gerçekleşmeyecek. Ancak ekim ayı Yi-ÜFE çok düşük olursa birkaç puanlık bir gerileme gözlenecek.

ÇOK SAYIDA ÜCRET ETKİLENECEK

Yeniden değerleme oranı, vatandaşın hem vergi hem de ödediği ücretler bakımından yaşamını yakından ilgilendiren çok sayıda unsuru etkiliyor. Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. Ancak burada son yıllarda bazı düşük tuttuğu için yeniden değerleme oranı kadar artış yapılsa da birinci dilim geçmişe kıyasla çok düşük tutarda kaldı.

iStock-1331965101

Diğer yandan, işverenlerin günlük yemek ücreti istisnalarından, akaryakıt giderleri istisnalarına, kira gelirlerinin vergilemesinden çok sayıda maktu tutara kadar hemen her kamu ile yapılan iş ve işlemdeki ücretler de buna göre artacak.
Pasaport, kimlik, ehliyet, gelir vergisi dilimleri, trafik cezaları, hemen hemen her türlü idari para cezası, motorlu taşıtlar vergisi, çevre temizlik vergisi gibi çok sayıda vergi de yeniden değerleme oranında artırılıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tüik enflasyon ekim enflasyon
En Çok Okunan Haberler
Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulundu! Bazı uzuvlarına ulaşılamadı

Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulundu! Bazı uzuvlarına ulaşılamadı

Ebru Gündeş konseri CHP'yi karıştırdı

Ebru Gündeş konseri CHP'yi karıştırdı

Ekonomik kriz dev beyaz eşya firmasını da vurdu!

Ekonomik kriz dev beyaz eşya firmasını da vurdu!

Konut kredisine yeni güncelleme: 120 ay vadeli 2 milyon liranın geri ödemesi belli oldu!

Konut kredisine yeni güncelleme: 120 ay vadeli 2 milyon liranın geri ödemesi belli oldu!

Gözler ocak ayında! Memur ve memur emeklileri için kötü haber!

Gözler ocak ayında! Memur ve memur emeklileri için kötü haber!

Dünyanın gözü ocak ayındaki asgari ücret zammında!

Dünyanın gözü ocak ayındaki asgari ücret zammında!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.