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TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısında artış

15.03.2024 11:51
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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın ocak ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 2,8 artışla 15 milyon 22 bin 900 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda 0,1, inşaat sektöründe yüzde 9,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocak ayında bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 ve inşaat sektöründe 0,7 yüzde arttı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ücretli çalışan sayı tüik
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