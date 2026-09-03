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TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ağustos ayı enflasyonunu açıkladı. Milyonlar kritik veriye kilitlenmişti. İşte Ağustos enflasyonu verisi son dakika...

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu
Hande Dağ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos enflasyonunu duyurdu. TÜİK tarafından enflasyon rakamları bugün (3 Eylül 2026 Perşembe) açıklandı. Milyonların yakından takip ettiği kritik veri saat 10.00'da kamuoyuna duyuruldu.

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu 1

ANKETLERE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİLERİ NEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin etmişti.

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu 2

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 olmuştu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu 3

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyordu.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.

Enflasyon, ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18, mayıs ayında 1,71, haziran ayında 0,99, temmuz ayında 1,78 olarak açıklanmıştı.

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu 4

TÜİK AĞUSTOS ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Son olarak ise TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı. Buna göre Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 oldu. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 31,51 oldu.

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Enflasyon tüik Ağustos ayı enflasyon oranı
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