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TÜİK duyurdu: Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık yüzde 0,9 artarak 99,8 oldu

Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artışla 99,8 değerini aldı.

TÜİK duyurdu: Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık yüzde 0,9 artarak 99,8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda 98,9 olan endeks, temmuzda yüzde 0,9 yükselerek 99,8 değerine çıktı.

Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 2,2 artarak 89,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,8 azalışla 101,2 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 1,4 yükselişle 112 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 azalışla 111, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artışla 83,5 değerini aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi tüik
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