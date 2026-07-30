FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Kademe kademe oldu! Çiftçiyi sevindirdi: 'Geçen yıl para etmedi, bu yıl iyi'

Adana'da kapya biber hasadı başladı. Geçen yıla göre ekim alanı yüzde 30 artan kapya biber, verim ve fiyatıyla üreticiyi sevindiriyor.

Kademe kademe oldu! Çiftçiyi sevindirdi: 'Geçen yıl para etmedi, bu yıl iyi'

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da kapya biber hasadı başladı. Geçen yıla oranla yüzde 30 ekim alanı artan kapya biber, 45 bin dönüm alana ekildi. Dönüm başına 8-10 ton verim alınan kapya biber, kalitesine göre 17 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor. Adana'da hasadı yapılan kapya biberler yurt içinin yanı sıra Almanya'ya da gönderiliyor.

Kademe kademe oldu! Çiftçiyi sevindirdi: Geçen yıl para etmedi, bu yıl iyi 1

Geçen yıl kuraklık nedeniyle hem verim hem de fiyatı üreticiyi memnun etmeyen kapya biber, bu sene yağışlardan dolayı hem verimi hem de fiyatıyla sevindiriyor.

Kademe kademe oldu! Çiftçiyi sevindirdi: Geçen yıl para etmedi, bu yıl iyi 2

"FİYATLAR 17 İLE 30 LİRA ARASINDA"

Hasat sırasında İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların güzel gittiğini belirtti.

Kademe kademe oldu! Çiftçiyi sevindirdi: Geçen yıl para etmedi, bu yıl iyi 3

Doğan "Adana'da kapya biber her yıl ekilmekte. Geçen yıl 31 bin dönüm alanda biber ekildi ancak biber para etmedi. Bu sene biber para eder düşüncesiyle ekim arttı ve 45 bin dönüm alanda biber ekildi. Şu anda biber fiyatları gayet güzel. Bu sene ilk hasatta fiyat 30 liraydı. Şu anda 17 liraya da biber var, kalitesine göre 30 liraya da biber var" ifadelerini kullandı.

Kademe kademe oldu! Çiftçiyi sevindirdi: Geçen yıl para etmedi, bu yıl iyi 4

"YAĞIŞ ARTTI, BİBERDE KADEME OLUŞTU"

Doğan, hasadın hava durumuna göre aralık ayına kadar devam edeceğini anlattı.

Kademe kademe oldu! Çiftçiyi sevindirdi: Geçen yıl para etmedi, bu yıl iyi 5

Doğan, "1 dönüm açık tarlada maliyet 50-60 bin lirayken, kapalı serada maliyet 100 bin lirayı buluyor. Biberden çiftçimiz 8-10 ton arası verim almakta. Haziran başında hasat başladı ve kasım ayına kadar sürecek. Adana'dan hem tüm Türkiye'ye hem de Almanya'ya biber gönderiliyor. Bu sene çok yağış olduğu için biberde kademe oluştu. Erkenci, orta ve geççi olarak üçe ayrıldı. Eğer bütün biberler bir anda ortaya çıksaydı fiyatlar düşük olacaktı" diye konuştu.

Kademe kademe oldu! Çiftçiyi sevindirdi: Geçen yıl para etmedi, bu yıl iyi 6

Yüreğir ilçesi Gümüşyazı Mahallesi'nde biber hasadı yapan Halil Demir ise, "Şu anda 7-10 ton arası verim alıyoruz. Geçen sene hiç verim yoktu. Geçen sene hiç para etmedi biber ama bu sene biraz daha iyi" dedi.

Kademe kademe oldu! Çiftçiyi sevindirdi: Geçen yıl para etmedi, bu yıl iyi 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fed sonrası tarihsel zirve: Son 19 yılın en yükseğiFed sonrası tarihsel zirve: Son 19 yılın en yükseği
Tatil planı yapanlar dikkat! Birkaç adımda fiyat değişiyorTatil planı yapanlar dikkat! Birkaç adımda fiyat değişiyor

Anahtar Kelimeler:
Üretici Adana kapya biber fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

FED'in faiz kararı belli oldu!

FED'in faiz kararı belli oldu!

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.