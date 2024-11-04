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TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı! Ayın en kritik verisi sonrası Bakan Şimşek'ten değerlendirme: 'Gelişmeler olumlu'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.11.2024 11:04
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün Ekim ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in verilerine göre ekim ayı enflasyonu yüzde 2,88 olurken; yıllık enflasyon 48,58 oldu. TÜİK'in açıklaması sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden enflasyon değerlendirmesinde bulundu. Bakan Şimşek, "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu" şeklinde konuştu.

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı! Ayın en kritik verisi sonrası Bakan Şimşek'ten değerlendirme: 'Gelişmeler olumlu'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon raporunda 26 başlıkta düşüş kaydedildi. Aylık enflasyon yüzde 2,88 olurken; yıllık enflasyon 48,58 oldu.

Her ay açıklanan enflasyon verisi kritik önem taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden ekim ayı aylık enflasyonu değerlendirdi. Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun mayıs ayına göre 26,9 puan gerilediğini hatırlattı.

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Bakan Şimşek, paylaşımında, "Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti" şeklinde konuştu.

Katılıkların giderilmesinin uzun zaman aldığını Bakan Şimşek, "Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli" sözlerini sarf etti.

Bakan Şimşek'in X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu.
Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti.
Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor.
Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli"

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı tüik enflasyon
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