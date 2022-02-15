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TÜİK kritik veriyi açıkladı! İşsizlik 4. çeyrekte...

15.02.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK 2021 dördüncü çeyreğine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde 0,5 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK kritik veriyi açıkladı! İşsizlik 4. çeyrekte...

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin iş gücü verilerini paylaştı. Buna göre işsiz sayısı söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı dördüncü çeyrekte bir öncekine göre 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,0 puanlık artış ile yüzde 46,7 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 661 bin kişi artarak 33 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALIYOR

Genç nüfusta işsizlik ise bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 21,4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,0 puanlık artışla yüzde 33,7 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık artışla yüzde 42,8 seviyesinde gerçekleşti.

ÇALIŞMA SÜRESİ 44,8 SAAT OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 68 bin kişi, sanayi sektöründe 247 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi, hizmet sektöründe 388 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,9'u tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 55,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 1 milyon 220 bin kişi artarak 28 milyon 292 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,5 saat artarak 44,8 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 67 milyon 586 bin saat artarak 1 milyar 267 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan artarak yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,5 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11

İşsizlik oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,9 puan azalarak yüzde 11,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 290 bin kişi azalarak 3 milyon 680 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,9 puan artarak yüzde 46,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 992 bin kişi artarak 29 milyon 815 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,5 puan artarak yüzde 52,3 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 702 bin kişi artarak 33 milyon 496 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak yüzde 28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak yüzde 18,1 oldu.

Uzun süreli işsizlerin sayısı dördüncü çeyrekte 1 milyon 49 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüzde 28,5'ini uzun süreli işsizler oluşturdu.

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