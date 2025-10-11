FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tüketiciler Birliğinden "elektrikli araç poliçelerindeki menzillere dikkat edin" uyarısı!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı sigorta şirketlerinin elektrikli araçların poliçelerine satıcıların beyanına göre eklediği "uzun menzilli" ibaresinin tüketicileri mağdur ettiğini, sigorta şirketlerinin araç ruhsatındaki bilgileri esas alarak belge hazırlamaları gerektiğini belirtti.

Tüketiciler Birliğinden "elektrikli araç poliçelerindeki menzillere dikkat edin" uyarısı!

Şahin, AA muhabirine, son zamanlarda ikinci el elektrikli araç satın alan bazı tüketicilerin çeşitli problemlerle karşılaştığını dile getirdi.

Satıcının beyanına göre, bazı sigorta şirketlerinin araç poliçesine "uzun menzilli" ibaresi eklediğini ve bu durumun ikinci el araç alacak tüketiciyi mağdur ettiğini ileri süren Şahin, sigorta şirketlerinin araç özelliklerini esas alarak belge hazırlamaları gerektiğini söyledi.

"UZUN MENZİLLİ DİYE SATILIYOR AMA KISA MENZİLLİ ÇIKIYOR"

Elektrikli araç satın alan tüketicilerin son dönemde en çok şikayetinin menzil konusunda olduğuna değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Özellikle elektrikli araçlarda son dönemlerde Anadolu'ya dönük satışlarda birçok problemle karşı karşıyayız. Uzun menzilli diye satılıyor ama kısa menzilli çıkıyor. Tüketici bunu sadece alıp arabayı kullanmaya başladığında fark edebiliyor. Neden? Çünkü ruhsatında bunun menziliyle alakalı hiçbir bilgi verilmiyor. Ayrıca sigorta poliçesinde de uzun menzilli yazabiliyor çünkü sigorta poliçeleri kişinin beyanına göre düzenleniyor. Sigorta poliçesinde tüketici uzun menzili görünce bir güven tesis ediliyor ve uzun menzilli diye 200-300 bin lira fazla vererek alıyorlar. Bindikten sonra sıkıntı başlıyor."

"BEYANA GÖRE DEĞİL, RUHSATA GÖRE"

Beyana göre poliçeye yazılan menzil ibaresinin tüketiciyi yanılttığına dikkati çeken Şahin, "Tüketici, sigorta poliçesindeki 'uzun menzil' yazısına kanabiliyor ve aracı alıyor. Dolayısıyla burada sigorta şirketleri beyanla bu bilgiyi yazdığı için tüketicinin yanıltılmasına aracılık etmiş oluyor. Burada sigorta şirketinin de aracı kurum olarak sorumluluğu var. Sigorta şirketine karşı tüketici hukuki mücadeleye girebilir." ifadelerini kullandı.

Şahin, tüketicilere kontrol etmeden, servise gitmeden, teknik bilgileri almadan ikinci el araç almamaları uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Çok fazla şikayet var bu konuda. Aynı aracı 200-300 bin lira daha fazlaya satabilmek adına uzun menzilli diye insanları kandırabiliyorlar. Sigorta şirketlerinin burada uyanık olması lazım. Sigorta şirketi ruhsatı eline alacak. Ruhsatta uzun menzili, kısa menzili yazmıyorsa sigorta şirketi de yazmayacak. Sigorta şirketine düşen beyana göre değil, ruhsata göre yazmak."

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O gün götürüp verdiği 700 mark, bugün 103 bin TL olarak geri döndüO gün götürüp verdiği 700 mark, bugün 103 bin TL olarak geri döndü
'Ne alırsan 50 TL' dediler izdiham çıktı! 'Hiçbir şey alamadık''Ne alırsan 50 TL' dediler izdiham çıktı! 'Hiçbir şey alamadık'

Anahtar Kelimeler:
Araç elektrikli araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.