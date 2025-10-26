FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tüketiciler, güvensiz bulunan 3 ürün grubunda sipariş verdiği eşyayı iade edebilecek

Yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" kapsamında ülkeye getirilmesini kısıtlayan yeni düzenleme kapsamında, bu ürünleri sipariş eden tüketiciler "normal usulde beyan", "gümrüğe iade" ya da "terk etme" haklarını kullanabilecek.

Tüketiciler, güvensiz bulunan 3 ürün grubunda sipariş verdiği eşyayı iade edebilecek

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ilgili genel müdürlüklerce bazı e-ticaret platformlarında satılan çeşitli ürün gruplarına yönelik denetim ve laboratuvar analizleri gerçekleştirildi.

Bu analizler sonucu, 20 Ekim'de yayımlanan genelgeyle yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında ülkeye getirilmesi kısıtlandı. Söz konusu düzenlemenin, insan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşması amacıyla uygulamaya alındığı açıklandı. Her ürünün teknik düzenlemesinin bulunduğu ve piyasaya arz edilecek ürünlerin buna göre üretilmesi, belgelendirilmesi ve ilgili uygunluk işaretiyle donatılması gerektiği belirtildi.

BOĞULMA RİSKİ OLUŞTURAN OYUNCAKLAR TESPİT EDİLDİ

Yasak kapsamına alınan ürünler fiziksel ve kimyasal açısından risk taşıyan, teknik düzenlemelere uymayan ürünlerden oluşuyor.

Bu doğrultuda özellikle bahsi geçen 3 ürün grubunda büyük oranda uygunsuzluklar tespit edildi. Yapılan incelemelerde küçük parça içerdiği için boğulma riski oluşturan, keskin kenarları bulunan veya fiziksel dayanımı yetersiz oyuncaklara rastlandı. Elektrikli oyuncaklarda da pil yuvası kapaklarının güvenli şekilde tasarlanmadığı, bazı ürünlerde vida eksikliği gibi basit ama kritik güvenlik açıklarının bulunduğu ortaya çıktı.

Ayakkabı ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar da dikkati çekti. Özellikle bazı kadın sandaletlerinde kurşun oranı, yasal sınırın 50 katı seviyesinde çıktı. Çanta, cüzdan ve benzeri eşyalardan oluşan saraciye ürünlerinde ise yüzde 75 uygunsuzluk görüldü. Bu ürünlerin kimyasal analizlerinde kurşun ve kadmiyum miktarlarının limitleri aştığı belirlendi.

Bu tespitler sonucu tüketici sağlığının korunması ve kurallara uyan firmalara yönelik oluşan haksız rekabet koşullarının ortadan kaldırılması amacıyla bahsi geçen bu ürünlere yönelik önlem alındı.

EŞYA ZAMANINDA SERBEST DOLAŞIMA GİRMEZSE TASFİYE EDİLECEK

Bu kapsamda, söz konusu ürünlerin genelgenin yayımlandığı tarihten önce yüklemesinin yapılmış olması veya Türkiye gümrük bölgesine girmesi durumunda basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında beyanı yapılabilecek.

Ancak eşya belirtilen tarihten sonra yüklenirse ya da gümrük bölgesine girerse alıcının talebiyle normal usulde (detaylı beyan) beyan edilip serbest dolaşıma girebilecek.

Diğer taraftan alıcı, eşyayı iade etmek için alışveriş yaptığı e-ticaret platformu ve satıcıyla iletişime geçerek iade süreçlerini başlatabilecek, gümrük idaresine mahrecine iade talebinde bulunabilecek ya da eşyayı gümrüğe terk edebilecek. Eşya, Gümrük Kanunu'nda belirtilen sürelerde serbest dolaşıma girmezse gümrüğe terk edilmiş sayılacak ve eşyanın tasfiye sürecine başlanacak.

Ülkeye girişi kısıtlanan ürünleri önceden alışveriş platformlarından sipariş edenlere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak.

E-TİCARET PLATFORMLARININ ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLERİNİ SİSTEMLERİNDE BULUNDURMALARI GEREKİYOR

Öte yandan ilgili düzenlemeler kapsamında e-ticaret platformları, "aracı hizmet sağlayıcı" olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, aracı hizmet sağlayıcıların platformları üzerinden satışa sunulan ürünlerin güvenliğine ilişkin bilgileri sistemlerinde barındırmaları, sistem ara yüzlerini satış ilanlarında istenilen bilgilerin sunulabileceği şekilde düzenlemeleri, yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygunsuzluk durumunda ilgili içerikleri 24 saat içinde ilandan kaldırmaları gerekiyor. Buna uyulmaması durumunda ise idari yaptırımlar uygulanıyor.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'
Kasımda kiraya ne kadar zam yapılacak? Kasımda kiraya ne kadar zam yapılacak?

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı gümrük oyuncak ayakkabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.