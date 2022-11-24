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Tüm dengeleri kökünden değiştirecek! Dolar yerine altın... O ülkeden dikkat çeken petrol kararı

24.11.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkesi Gana, ülkenin ödemeler dengesini kökünden değiştireceğinin ifade edildiği bir karar aldı. Buna göre ülke, döviz artışının yol açtığı enflasyonun önüne geçmek için petrol ürünlerini dolar yerine altınla satın alacak. Söz konusu hamlenin önemli bir ekonomi politikası değişimi olduğuna dikkat çekilirken 2023'ün ilk çeyreğinde uygulamaya geçileceği de belirtildi.

Tüm dengeleri kökünden değiştirecek! Dolar yerine altın... O ülkeden dikkat çeken petrol kararı

Gana'da yerel para birimi olan cedinin değer kaybı ve döviz artışının neden olduğu enflasyon gündemde. Cedinin değer kaybına ve hayat pahalılığına yol açtığı gerekçesiyle petrol alımında yeni bir politika üzerinde çalışıldığı duyuruldu. Köklü bir değişiklik yaratacağı belirtilen flaş kararı Gana Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

"DOLAR YERİNE ALTIN"

Petrol ithalatçılarının döviz talebinin kendilerini zora soktuğunu dile getiren Bawumia, dolar yerine altınla petrol takası yapılmasının ödemeler dengesini kökünden değiştireceğini ifade etti.

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"EN ÖNEMLİ EKONOMİ POLİTİKASI DEĞİŞİMİ"

Bu kararın Gana'nın bağımsızlığından bu yana aldığı en önemli ekonomi politikası değişimi olduğuna dikkati çeken Bawumia, yeni politikanın 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda uygulamaya geçeceğini aktardı.

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Sahraaltı Afrika'da bağımsızlığını kazanan ilk ülke olan Gana, Güney Afrika'dan kıtanın en büyük ikinci altın rezervine sahip ülkesi. (AA)

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