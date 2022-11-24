SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! 3 indirimin ardından zam gelmişti... Benzine indirim geliyor (24 Kasım benzin ve motorin fiyatları)

Son dakika benzin haberi: 24 Kasım'da değişen benzin ve motorin fiyatları 25 Kasım'da bir kez daha değişecek. Araç sahipleri bu sabah istasyonlarda zamla karşılaşmışlardı. Son bilgilere göre benzine 47 kuruş indirim gelecek. Geçtiğimiz hafta benzine 3 kez indirim gelmişti. Sevindirici haberlerin ardından araç sahipleri bugüne zam haberiyle uyanmıştı.

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

NTV'de yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 47 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarından ise herhangi bir değişkenlik beklenmiyor.

GÜNCEL BENZİN VE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Bu sabah geçerli olan zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 62 kuruşa, Ankara'da 20 lira 79 kuruşa, İzmir'de 20 lira 80 kuruşa yükselmişti. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 3 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 6 kuruşa çıkmıştı.

25 Kasım'dan itibaren yukarıdaki fiyatlar üzerinden benzine 47 kuruş daha indirim gelmesi bekleniyor.

