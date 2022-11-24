FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! 3 indirimin ardından zam gelmişti... Benzine indirim geliyor (24 Kasım benzin ve motorin fiyatları)

SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! 3 indirimin ardından zam gelmişti... Benzine indirim geliyor (24 Kasım benzin ve motorin fiyatları)

24.11.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dünya piyasaları her gün değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken araç sahipleri de benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Brent petrol fiyatlarının ardından benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor. Son 1 haftada benzine 3 indirim 1 zam gelmişti. Son bilgilere göre benzin fiyatları yine değişiyor. 24 Kasım benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! 3 indirimin ardından zam gelmişti... Benzine indirim geliyor (24 Kasım benzin ve motorin fiyatları)

Son dakika benzin haberi: 24 Kasım'da değişen benzin ve motorin fiyatları 25 Kasım'da bir kez daha değişecek. Araç sahipleri bu sabah istasyonlarda zamla karşılaşmışlardı. Son bilgilere göre benzine 47 kuruş indirim gelecek. Geçtiğimiz hafta benzine 3 kez indirim gelmişti. Sevindirici haberlerin ardından araç sahipleri bugüne zam haberiyle uyanmıştı.

ddd

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

NTV'de yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 47 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarından ise herhangi bir değişkenlik beklenmiyor.

ff

GÜNCEL BENZİN VE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Bu sabah geçerli olan zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 62 kuruşa, Ankara'da 20 lira 79 kuruşa, İzmir'de 20 lira 80 kuruşa yükselmişti. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 3 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 6 kuruşa çıkmıştı.

25 Kasım'dan itibaren yukarıdaki fiyatlar üzerinden benzine 47 kuruş daha indirim gelmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati'den 'piyasa faizi' mesajı! "Tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruzBakan Nebati'den 'piyasa faizi' mesajı! "Tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz
Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!
Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt akaryakıt fiyatları benzin fiyatı motorin brent petrol fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de...

Savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de...

Rezil sözler: Kocası sahip çıkmadı ben kucak açtım

Rezil sözler: Kocası sahip çıkmadı ben kucak açtım

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

İkinci el otomobil fiyatlarında 'ÖTV indirimi' beklentisi!

İkinci el otomobil fiyatlarında 'ÖTV indirimi' beklentisi!

Yeni asgari ücret için herkes bu raporu bekliyor!

Yeni asgari ücret için herkes bu raporu bekliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.