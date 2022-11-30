Tüm kiracılar dikkat! Eğer bunu yaparsanız evden çıkarılabilirsiniz

Eski kiracılar, yeni kiracılara göre daha uygun ödeme yapıyor. Ev sahibinin, kiracıyı isteğe göre evden çıkarma hakkı bulunmuyor ancak bazı durumlarda, kiracı yasal yollarla evden çıkarılabilir. Bu noktayı bilip, dikkatli olmak gerekiyor. İşte tüm detaylar...

BU DETAYA DİKKAT!

Kiracıların kirayı vakti geldiğinde ödemesi gerekiyor. Kiralar vaktinde ödenmezse ev sahibi ekstra ödeme talep edemez ancak kiracıyı tahliye etmek için dava açabilir.

Kiracının kirayı aynı yıl içinde iki defa geciktirmesi ve ev sahibinin de iki defa ihtar göndermesi durumunda ev sahibinin dava açmaya hakkı oluyor.

10 YIL SONRA TAHLİYE

Kiracı evde 10 yıl boyunca kalmışsa, ev sahibi kiracıyı yasal olarak tahliye edebilir. Sözleşme bitiminden 3 ay evvel, ev sahibinin kiracıya bu durumu bildirmesi gerekiyor. Bu durumda ev sahibi, kiracının tutacağı yeni ev için emlakçı komisyon ücretini veya nakliye ücretini ödemelidir.

Ayrıca kiracının ya da eşinin aynı belediye içinde kendine ait evi varsa, ev sahibi kiracıya tahliye davası açabiliyor. Tahliye davasının, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde açılması gerekiyor.



