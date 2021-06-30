Tüm Türkiye bekliyor! 1 Temmuz'da başlıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Temmuz'da yeni dönemin iyi bir başlangıç olacağını dile getirdi.

Salgın sürecinin pek çok uygulama getirdiğini belirten Palandöken, “Hijyen kurallarına devam.Şimdi çalışma zamanının başlangıcı. Müşterilerimize var gücümüzle hizmete devam edeceğiz. Destekler de bitti, artık herkesin kendi ayaklarının üzerinde durabileceği bir dönem başlıyor. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Bu da bir hareketlilik getirecek. Vatandaş tüketimi, alışverişi hızlandıracak. Kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) biraz daha uzun süreli olmasını istiyorduk. Esnaf yeni ürünler, malzemeler alacak. Bu sıkıntılarımızın giderilmesiyle ilgili devletin yanımızda olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle aylardır zor günler geçiren esnaf, 1 Temmuz'da yasakların kalkması ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yeni dönemden beklentili.

YÜZDE 30 ARTIŞ OLDU

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, son dönemde maliyetlerin oldukça artması nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 1 Temmuz sonrası yeni tarife için düzenleme yapılmasını istediklerini bildirdi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, sefer sayılarının artmaya başladığını söyleyerek, “Günlük 1200 sefer yapıyoruz. Bayramda 1500-2000 sefer yapmayı öngörüyoruz” dedi. Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “Hareketliliğin yüzde 30 artmasını bekliyoruz. Rezervasyonlar başladı. Bilet arama trafiği mayıs ayına göre haziranda dört kat arttı” diye konuştu.

SİNEMALARDA BİRER KOLTUK BOŞ KALACAK

Açılış için hazırlıklarını sürdüren Arcadium Sinemaları Müdürü Zafer Yufkayürek, yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu sinema salonlarının kapalı kaldığı dönemde birçok zorlukla karşılaştıklarını söyledi.

Sektörün, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla verdiği nakit desteğiyle "nefes aldığını" ifade eden Yufkayürek, büyük zincir sinema salonu işletmecilerinin feragat etmesiyle desteğin Anadolu'daki birçok küçük veya bağımsız salonlara aktarıldığını, bunun da sinema adına bir "can suyu" olduğunu belirtti.

Rekor sayıdaki aşılama, toplum bağışıklığının verdiği moral ve sektörün de talebiyle normalleşme sürecinde kapılarını açmak için gün saydıklarını dile getiren Yufkayürek, yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallar doğrultusunda hizmet vereceklerini belirtti.

Yufkayürek, "Birer koltuk boş bırakarak ilerleyeceğiz. Tüm sinema salonları maske, mesafe, temizlik konusuna riayet ederek misafirlerine en iyi şekilde hizmet vermeye başlayacak. Bütün salonların içerisi, koltuklar, alkol bazlı dezenfektanlarla temizlenerek, yer ve mesafe işaretleri yenilenerek açılışa hazırlandı." diye konuştu.

TURİZMCİLER YENİ DÖNEMDE CİRODAN UMUTLU

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Sektör adına sevinçliyiz. Bundan sonrası bize ve müşterilere bağlı, kurallara uyacağız. Sektör en fazla ciroyu akşam yemekleri ve pazar günleri yapıyordu.

Böyle giderse sektörün cirosu salgın öncesi dönemi de geçebilir, işlerimiz iyi gidiyor. Süt, şarküteri, ambalaja gelen zammı sektör menülere kısmen yansıtıyor. Fakat şu an KDV de yüzde 1 seviyesinde olduğu için durum biraz ortada” dedi.

DÜĞÜN SALONLARI YENİ KURALLAR İLE HİZMET VERECEK

Merakla beklenen 1 Temmuz sonrası yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ise yayınlandı. Yayınlanan yeni genelgeye göre 1 Temmuz sonrası düğün ve nikahlarla ilgili değişiklikler de yapıldı. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik veya faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak koşuluyla;

Sendikalar, STK’lar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile beraber her türlü toplantı, gösteri ya da yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde devam ettirilecektir.

Nikah ve düğün merasimlerinde ise yiyecek ve içecek ikramı yapılabilecektir. Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e dek yapılabilecektir.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya dek düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde oyun, dans, halay veya gösteriler yapılabilecek.

Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı haricinde) katılımcı sınırlaması yapılmayacak. Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, bu tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacak.

KONSER SALONLARINDA MESAFE ŞARTI OLACAK

1 Temmuz sonrası sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere izin verilecek. Yine konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda ise 6 m² yer bırakılmak koşulu ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak şartıyla izin verilecek.

BERBERLERDE MÜŞTERİ SAYISI YARIYA DÜŞTÜ

Edirne'nin Keşan ilçesinde koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evde tıraş olmaya başlayınca, berberlerin işleri yeniden açılmaya rağmen yarı yarıya düştü.

Vatandaşların ekonomik sebepler ya da salgın dolayısıyla berberlere çok fazla gelmediğini kaydeden berber Kudret Kalkan, insanlar kendi kendine tıraş olmaya alışsa da berber eli değmediği için iyi bir görünüm kazanmadıklarını söyledi.

Kalkan, “İnsanlar pandemi döneminde tıraş makinası alıp kendilerini tıraş etmeye alıştılar. Kendi kendine tıraş olanlar genellikle ense tıraşı olmaya geliyorlar. Saç-sakal tıraşlarımız pandemiden dolayı yarıya düştü. İnsanlar ekonomik sebeplerle veya salgın sebebiyle kendilerini tıraş ediyorlar ama tıraş insanın aynasıdır. İyi bir görünüm isteyenler berberleri ve kuaförleri tercih etmeli. Biz berberler olarak nasıl bir bina inşa edemezsek insanlar da kendi kendine güzel bir tıraş olamaz. Kendi tıraş olanlar belli oluyor. O yüzden herkes berberleri ve kuaförleri tercih etmeli” dedi.

Berber salonlarında eski müşteri sohbetlerini özlediklerini söyleyen esnaf Turgay Kalkan, “İşler eskisi gibi değil” diyerek, “İlk açıldığı zamanlar durum daha farklıydı, şimdi işlerde düşüş oldu. Pandemi süresinde bizi çağırdılar ama biz gitmedik tıraşa, hem yasaktı hem de korktuk. Bu sefer de onlar makine almaya başladılar. Herkes başının çaresine bir şekilde baktı. Mecburiyetten oldu yani durum. Şimdi de insanlar gelmeye çekiniyorlar ve evde tıraş olmaya devam ediyorlar. Bundan sonra yaz sezonu ve düğünler ile birlikte işlerin normale dönmesini bekliyoruz; yoksa işimiz çok zor” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA - AA -DHA



