Tunceli'de su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan kafes balıkçılığı çalışmalarında ilk sonuçlar alındı. 10 Nisan'da baraj gölüne bırakılan balıklar, geçen süreçte 250 gram ağırlığa ulaşarak hasat dönemine geldi.

Deneme çalışmalarının başarılı sonuçlanmasıyla birlikte kentte kafes balıkçılığı üretiminin artırılması hedefleniyor. Önümüzdeki yıl 5 bin tonluk hasat hedefi doğrultusunda üretimin büyütülmesi planlanırken, çalışmaların Tunceli'nin su ürünleri yetiştiriciliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır