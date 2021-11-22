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TÜRES: Asgari ücret brüt en az 5000 TL olmalı

22.11.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) vergilerin de alınmayarak asgari ücretin brüt olarak en az 5000 TL olması gerektiğini belirtti.

TÜRES: Asgari ücret brüt en az 5000 TL olmalı

Asgari ücret konusunda yeme içme sektörü de görüşlerini açıkladı. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda hem çalışanların hem de işverenlerin zorda kalmaması için asgari ücretin vergiler alınmadan brüt en az 5000 TL olması gerektiğini belirtti.

"EN AZ 5 BİN LİRA OLSUN"

İşte Ramazan Bingöl’ün açıklamaları:

Ülkemizde yaklaşık olarak 6,5 milyon kişi asgari ücret almaktadır. Bu rakamı mevcut ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak değerlendirdiğimizde yeni yılda çalışanlara brüt en az 5000 TL asgari ücret verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

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Asgari ücrete kadar olan gelir üzerinden vergi alınmaması gerekiyor. Vergisiz bir şekilde brüt en az 5.000 TL olarak belirlenebilecek bir asgari ücret hem çalışanları hem de işverenleri rahatlatacaktır. Böylelikle kayıt dışı istihdamın da önüne geçilecektir.


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