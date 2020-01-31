Turizm istatistikleri (2)

Türkiye'nin turizm geliri, 2019'un dördüncü çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 20,6 yükselerek 7 milyar 885 milyon doları geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Turizm geliri, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 artarak 7 milyar 885 milyon 568 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83,3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize eden ziyaretçilerin, bu çeyrekte yaptığı harcamaların 5 milyar 804 milyon 853 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 80 milyon 715 bin bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yapılan harcamalarda 2018'in aynı çeyreğine göre en çok artış, paket tur ve tur hizmetleri harcamalarında gerçekleşti.

- Gecelik ortalama harcama 62 dolar oldu

Bu çeyrekte yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcaması da 35 dolar oldu.