Türk balına dünyadan büyük talep! 37 ülkenin sofralarında yer aldı

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden biri olan bal, 2026 yılının ilk yarısında uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu korudu. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, ocak-haziran döneminde 37 ülkeye gerçekleştirilen bal ihracatıyla hem miktar hem de gelir açısından dikkat çeken bir performans sergilendi.

Yılın ilk 6 ayında toplam 3 bin 615 ton bal ihraç edilirken, bu satışlardan 15 milyon 764 bin 889 dolar gelir elde edildi. Türk balı, başta ABD, Birleşik Krallık ve Almanya olmak üzere birçok ülkenin sofralarında yer aldı.

EN FAZLA İHRACAT ABD'YE YAPILDI

Ocak-haziran döneminde en yüksek bal ihracatı 5 milyon 42 bin 659 dolar ile ABD'ye gerçekleştirildi. ABD'yi 2 milyon 178 bin 874 dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyon 954 bin 561 dolar ile Almanya takip etti.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak bu yıl Suriye, Danimarka, İsveç, Liberya ve Cape Verde de Türk balı ihraç edilen ülkeler arasına katıldı. Böylece Türkiye'nin bal ihracatı yaptığı ülke sayısı ilk 6 ayda 37'ye ulaştı.

İKİNCİ YARI İÇİN HEDEF DAHA YÜKSEK

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yılın ilk yarısında bal ihracatında başarılı bir tablo ortaya konulduğunu belirtti.

Özellikle ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi geleneksel pazarlarda talebin devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden İskender, bu yıl yeni ülkelere de ihracat yapılmasının Türk balının uluslararası pazarlarda daha fazla tanınmaya ve tercih edilmeye başladığını gösterdiğini söyledi.

İskender, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerinin de olumlu olduğunu vurgulayarak, "Üretim ve ihracatta mevcut ivmenin korunması halinde yıl sonunda hem ihracat miktarında hem de döviz gelirinde geçen yılın rakamlarının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Türk balının kalite ve güvenilirliği sayesinde mevcut pazarlardaki payımızı artırmayı, bunun yanında yeni pazarlara da açılmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

MARKALI BAL İHRACATI ARTIRILACAK

Türk balının yurt dışındaki bilinirliğini artırmaya yönelik tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten İskender, "Katma değerli ve markalı bal ihracatını artırarak Türk balını daha fazla ülkede tüketicilerle buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır