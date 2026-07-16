Türk çayı ihracatı yılın ilk yarısında 17,5 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, dünyada üzerine kar yağan tek çay olma özelliğini taşıyan Türk çayı, yılın ilk 6 ayında 108 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihraç edildi. Ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen dış satımda 2 bin 602 ton çay gönderilirken, bu ihracattan 17 milyon 538 bin 5 dolar gelir elde edildi.

Türk çayına en fazla talep gösteren ülkeler ise Belçika, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki çay ihracatında Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 5 milyon 391 bin 866 dolarlık çay satışı yapılırken, Birleşik Krallık'a 3 milyon 507 bin 203 dolarlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ise 1 milyon 235 bin 560 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

RİZE İHRACATIN YÜZDE 44'ÜNÜ TEK BAŞINA YAPTI

Çay ihracatında Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Rize de öne çıktı. Kentten yılın ilk 6 ayında başta Belçika olmak üzere 20 ülkeye bin 575 ton çay gönderildi. Rize, söz konusu dönemde gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye'nin toplam çay dış satım gelirinin yüzde 44'ünü tek başına oluşturdu. Kentin çay ihracatından elde ettiği gelir ise 7 milyon 685 bin 3 dolar oldu.

YENİ PAZARLARDA BÜYÜME HEDEFİ

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Mustafa Okutan, yılın ilk yarısındaki ihracat performansının beklentiler doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Türk çayının uluslararası pazarlardaki yerini güçlendirmek için katma değerli ve markalı ürünlerin payının artırılmasının önem taşıdığını ifade eden Okutan, farklı coğrafyalara ihracat yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

Okutan, "Yılın 6 ayında farklı coğrafyalara ihracatımızı sürdürdük. Geleneksel pazarlarımızdaki güçlü konumumuzu korurken Türk çayının yeni pazarlarda daha fazla yer bulmasını önemsiyoruz." dedi. Avrupa ülkeleri ve Uzak Doğu'da Türk çayına yönelik ilginin arttığını aktaran Okutan, mevcut pazarlardaki payın yükseltilmesinin yanı sıra Körfez ülkeleri ve Kuzey Amerika'da yeni pazarlara ulaşmanın önemine dikkat çekti.

Yılın ikinci yarısında ihracatın artarak devam etmesini beklediklerini belirten Okutan, Türk çayının kalite ve marka değerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır